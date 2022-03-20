Юлимар Рохас и Арман Дюплантис продолжают творить историю

В последний день Кубка мира по легкой атлетике в помещении зарезервировали двух главных героев: венесуэльца Юлимара Рохаса (15,74 метра) в тройном прыжке и шведа Армана Дюплантиса (6,20 м) в прыжках с шестом в это воскресенье вывесили две золотые медали, а также улучшили свои собственные мировые рекорды.

Таким образом, Старк Арена в Белграде пережила два момента истории, разделенных всего несколькими часами.

В утреннюю смену королевой стал Юлимар, который в очередной раз подтвердил свое огромное превосходство в тройном прыжке.

Имея титул почти в кармане как единственная спортсменка, способная превзойти 15 метров (с первой попытки, третьей и пятой), Рохас достигла рекорда в шестом и последнем прыжке, чтобы завоевать свой третий титул мира «в помещении», вслед за теми, которые выиграли в Портленде-2016 и Бимингеме-2018 (в 2020 году чемпионата не было в связи с пандемией).

Совершив прыжок на 15,74 м в Белграде, венесуэлька улучшила на семь сантиметров свой предыдущий мировой рекорд (15,67), достигнутый на Играх в Токио в 2021 году, где она завоевала золотую медаль и превзошла исторический рекорд украинки Инессы Кравец с 1995 года (15,50 м).

Рохас (который не проигрывал в крупных международных соревнованиях с тех пор, как колумбийка Катерина Ибаргуэн победила его на Играх Рио-2016) также имел лучший исторический рекорд в закрытых помещениях с прыжка на 15,43 м в Мадриде в феврале 2020 года.

Натренированный кубинцем Иваном Педросо, олимпийским чемпионом по прыжкам в длину в 2000 году, помимо других больших успехов, 26-летний венесуэльский спортсмен высотой 1,92 м успешно добавляет отличные физические качества совершенной техникой.

Теперь ее целью будет подтвердить свой титул чемпиона мира на открытом воздухе в июле в Юджине (США), через три года после того, как она была коронована в Доха-2019. Не забывая постоянно улучшать свой мировой рекорд.

«Я родился, чтобы прыгать на 16 метров, и это вдохновляет меня вдохновлять других... Я знаю, что у меня 16 метров в ногах, и это моя цель», — сказал Рохас.

- Стадион «Талисман» -

Через несколько часов настала очередь Дюплантиса, который со своими 6,20 метров в прыжках с шестом выиграл свой первый титул чемпиона мира в помещении.

Предыдущий мировой рекорд шведа (6,19 м) был установлен всего две недели назад в том же зале в столице Сербии.

Олимпийский чемпион победил бразильца Тиаго Браза (5,95 м) и американца Криса Нильсена (5,90 м) на подиуме финала в это воскресенье, серебро и бронза соответственно.

Заручившись золотом в конкурсе, Дюплантис столкнулся с проблемой побить свой рекорд. Ему удалось преодолеть планку 6,20 м с третьей и последней попытки.

Дюплантис в третий раз улучшает свой собственный мировой рекорд с тех пор, как в феврале 2020 года его отобрали у француза Рено Лавиллени.

«Я уже прыгнул более шести метров, чтобы знать, что можно побить рекорды в любое время. Я знаю, что мне нужно, чтобы оставаться на высоте», - сказал он.

До сих пор Дюплантис никогда не выигрывал золото на чемпионатах мира, будь то в помещении или на открытом воздухе.

Добавьте этот новый успех к золотым медалям на Олимпийских играх в 2021 году, на Европейском открытом воздухе в 2018 году и на Европейском чемпионате в закрытых помещениях в 2021 году.

- Серебро для испанской эстафеты -

Со своей стороны американец Грант Холлоуэй сравнялся со своим мировым рекордом в беге на 60 метров с барьерами в полуфинале (7,29). Затем в финале он выиграл золото, но с несколько большим временем (7,39).

В остальных соревнованиях заключительного дня Белграда золотые медали завоевали южнокорейский Сангхёк Ву (прыжки в высоту), эфиопский Селемон Барега (3000 метров), сербская Ивана Вулета (прыжки в длину), американка Аджи Уилсон (800 метров), эфиопский Самуэль Тефера (1500 м) и эстафеты 4х400 м из Бельгии (мужчины) и Ямайка (женщины).

Испания завоевала серебро в мужской эстафете 4х400 метров и закрыла этот чемпионат мира двумя медалями после субботнего золота Мариано Гарсии в беге на 800 метров.

кн-лп/мкд-др