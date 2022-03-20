Своим европейским турне Орасио Родригес Ларрета привержен укреплению своего «президентского» имиджа к 2023 году

Только в прошлом месяце он осмелился публично признаться, что у него есть президентские устремления. Хотя его политические движения уже давно видны на этом пути, Орасио Родригесу Ларрете нужно было «обелить» ситуацию. «Можно долго говорить о кандидатурах, но это правда, что мы консолидируем команду, мы консолидируем предложение, мы консолидируем альтернативу в «Вместе за перемены», - признал он в преддверии выборов 2023 года.

Хотя предстоит пройти долгий путь, и придется преодолеть несколько препятствий в этой гонке в рамках основной оппозиционной коалиции, чтобы войти в число кандидатов, поездка, которая началась в Европу в эти выходные, проходит в этих рамках. Глава правительства города Буэнос-Айрес посетит немецкие города Ганновер и Берлин до четверга 24, а также остановится в Мадриде . Он встретится с официальными лицами и бизнесменами. На этот раз в его повестке дня есть проекты, связанные с образованием, работой и продвижением туризма.

Он проведет встречи с мэрами разных идеологических направлений. В Берлине он встретится с новеньким мэром немецкой столицы Франциской Гиффи, вступившим в должность в декабре прошлого года. Она принадлежит Социал-демократической партии, хотя парламент Германии избрал ее в составе коалиции, которую она должна была сформировать с Партией зеленых и левой партией LINKE на следующие пять лет.

Франциска Гиффи, мэр Берлина, с которой встретится Родригес Ларрета. REUTERS/Мишель Тантусси/Бассейн

Ларрета хочет усвоить там, как сообщило правительство Буэнос-Айреса, после запуска образовательных практик в средних школах города, в немецкой «двойной модели», которая сочетает теоретическое обучение в школах с практическими примерами в компаниях. Кроме того, он посетит центр профессионального обучения ABB и компанию Stadler Deutschland GmbH, чтобы узнать о программе, которую они разрабатывают вместе с Промышленной палатой этого города.

В столице Германии генеральный секретарь и международные отношения города Буэнос-Айрес Фернандо Страфас, который будет сопровождать мэра Буэнос-Айреса, проведет встречу с Михаэлем Мюллером, членом комитета по международным отношениям парламента Германии и бывшим мэром Берлин. Straface также отправится в Париж, где встретится с Хосе Антонио Ардавином, главой Латинской Америки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Андреасом Шаалом, директором по институциональным отношениям, поскольку Аргентина является потенциальным членом этого международного сотрудничества агентство.

22 и 23 марта Родригес Ларрета переедет в Мадрид, где его ждут несколько встреч, связанных с международным туризмом. Во вторник он пообедает с президентом Иберо-американского фонда бизнеса Хосепом Пике Кэмпсом, а также с представителями других испанских компаний, входящих в Фонд.

Президент Мадридского сообщества Изабель Диас Айюсо и мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Алмейда. Оба встретятся с мэром Буэнос-Айреса. ЕВРОПА ПРЕСС/Э. Парра. POOL - Европа Пресс

Через день у него будет интервью с нынешним мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинесом Алмейдой из Народной партии, с которым он уже провел видеоконференцию в мае 2021 года во время самой тяжелой стадии Covid в нашей стране. Затем он встретится с Изабель Диас Аюсо, президентом Мадридского сообщества, а также членом ПП, правоцентристской политической силы в Испании.

Международная повестка дня, свидетельствовавшая об этом президентском профиле, имела свою первую главу вскоре после ПАСО в сентябре 2021 года, когда Ларрета встретился в Вашингтоне, США, с Джоном Керри, бывшим госсекретарем и специальным посланником правительства его страны по климату. Они говорили об изменении климата перед предстоящим саммитом в Глазго в конце октября, о действиях, которые должны быть реализованы, и Керри был приглашен посетить Буэнос-Айрес в этом году.

По этому случаю Ларрета воспользовался возможностью встретиться с бывшим президентом-демократом Биллом Клинтоном и во время своего пребывания в столице США и Нью-Йорке он также побеседовал с Фелипе Харамильо, вице-президентом Всемирного банка по Латинской Америке и Карибскому региону, и Маурисио Клавер-Клароне, президент банка. Межамериканское развитие (ИБР). Не было недостатка в беседах с представителями наиболее актуального «think thank».

Джон Керри и Орасио Родригес Ларрета

Родригес Ларрета имеет глобальные альянсы. В эту среду, 16 марта, он провел видеоконференцию со своим лондонским партнером Садиком Ханом, в ходе которой было подтверждено, что в период с 19 по 21 октября в городе Буэнос-Айрес пройдет Всемирный саммит мэров C40, который проходит каждые три года и который объединяет лидеров из почти ста городов где они обсуждают меры по борьбе с изменением климата.

«Мы гордимся своим лидерством в борьбе с изменением климата. Чтобы способствовать комплексному благополучию людей, сейчас самое время объединить мэров Латинской Америки и всего мира для более быстрых и амбициозных действий в направлении КС 27 (Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата)», - сказал Родригес Ларрета, нынешний вице-президент C40 по Латинской Америке, в заявлениях распространенный в заявлении.

26 сентября 2021 года в США состоялась беседа между Родригесом Ларретой и Биллом Клинтоном.

Эта встреча мэров может стать еще одной стартовой площадкой для Ларреты. Это уже не первый случай, когда глава правительства столицы проецируется на национальном уровне, это уже произошло в Аргентине и других странах мира. Табаре Васкес, совершивший скачок из Монтевидео на высшую должность в Уругвае, и Борис Джонсон, прошедший путь от мэра Лондона до премьер-министра Великобритании, являются двумя яркими примерами.

Встреча проводится раз в три года и объединяет мэров и руководителей 96 городов-членов сети C40 с менеджерами глобальных компаний, филантропами, инвесторами, учеными и активистами. Предыдущие мероприятия C40 были организованы Лондоном, Нью-Йорком, Сеулом, Сан-Паулу, Йоханнесбургом, Мехико и Копенгагеном. По этому случаю столица Аргентины соревновалась с Остином и Майами (США), Мадридом и Барселоной (Испания), Медельином (Колумбия), Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу (Бразилия) и Шэньчжэнем (Китай).

В октябре участники обсудят, «как города могут двигаться к углеродной нейтральности, как справиться с чрезвычайной климатической ситуацией и увеличить зеленое финансирование проектов по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, особенно для городов глобального Юга». В качестве новинки саммит будет включать бизнес-форум по созданию зеленых рабочих мест и «молодежный саммит» с лидерами со всей страны и всего мира.

«Оценка C40 учитывает прогресс города в выполнении обязательств по борьбе с изменением климата. Кроме того, он учитывает условия проведения глобальных мероприятий, которые включают в себя все: от предыдущих успешных международных форумов, гостиничной инфраструктуры, конгрессов и конвенций до таких факторов, как культурное предложение и разнообразие города», - пояснил Straface, главный советник Larreta по международным проблемы.

Панорама на тылу

Если он намерен добраться до Casa Rosada в следующем году, Родригес Ларрета должен сначала столкнуться с мощным стажером в Juntos por el Cambio. Губернатор Жужуя Херардо Моралес, один из силачей радикализма, который вернул себе известность на промежуточных выборах, уже объявил, что будет конкурировать.

В самой сложной линии PRO, в которую в основном зачисляется Патрисия Буллрич, появляется еще один потенциальный противник. Остается вопрос о том, что будет делать Маурисио Макри, который до сих пор дает несколько неоднозначные признаки, думая о 2023 году.

Орасио Родригес Ларрета, Диего Сантилли, Микеланджело Пикетто и Флоренсия Ариетто

На прошлой неделе в ходе раунда переговоров по внутренней политике мэр Буэнос-Айреса провел встречи с заместителем Мигелем Анхелем Пикетто (федеральное перонизм), с Флоренсией Ариетто (адвокатом по уголовным делам, которая входила в Фронт обновления и которая в 2018 году присоединилась к ПРО в качестве советника Буллриха по вопросам безопасности). вопросы) и с Эмилио Монсо, бывшим председателем Палаты депутатов, который является основным ориентиром Партии «Диалог», одной из ветвей оппозиционной коалиции.

«Мы работаем с Мигелем в течение длительного времени, мы разделяем много предвыборных мероприятий, мы разделяем видение того, что для преобразований, в которых нуждается Аргентина, требуется очень широкое соглашение. Флоренсия присоединяется к команде Диего Сантилли в провинции Буэнос-Айрес, где мы рассчитываем снова управлять и готовимся», — признался Родригес Ларрета.

После выборов 2021 года, на которых он назначил Марию Эухению Видаль в городе и ее вице-шефа Диего Сантилли первыми в списке депутатов Буэнос-Айреса вопреки мнению многих его сверстников, глава правительства Буэнос-Айреса был прав и продвинулся в своем профиле лидера, хотя он получил множество атак со стороны сектора «ястребов» альянса, который интегрируется.

В последние недели она играет активную роль в достижении своих целей на предстоящий год. Он был на переднем крае призывов к усилению позиции национального правительства по конфликту в Украине, присутствовал на согласительных слушаниях по урегулированию исков о совместном участии в Верховном суде, сопровождал протесты в сельской местности перед ростом задержаний масла и соевого шрота, и подчеркнули важность безопасности в районе города. Очевидные признаки того, что он полон решимости пойти на большее.

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