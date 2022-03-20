Имея 439 новых положительных результатов, в Эквадоре насчитывается 853 850 случаев заболевания covid-19

Кито, 19 марта Эквадор добавил 439 новых положительных результатов на covid-19 в эту субботу, собрав 853 850 подтвержденных случаев с начала пандемии более двух лет назад, о чем сообщило в эту субботу Министерство здравоохранения в своем ежедневном отчете. Рекорд смертей составляет 35 410, из них семнадцать новых за последние 24 часа, которые делятся между 25 215 подтвержденными COVID-19 и 10 195 вероятными из-за болезни. В андской провинции Пичинча, столицей которой является Кито, зарегистрировано самое большое количество инфекций - 314 128 случаев заражения, что на 206 больше, чем в пятницу, за ней следует побережье Гуаяса, возглавляемое Гуаякилем, с 133 834 (48 дополнительных). Провинции Манаби (54 737), Эль-Оро (49 060), Азуай (41 141), Лоха (33 182), Имбабура (29 096), Тунгурауа (26 568), Котопахи (17 836), Лос-Риос (17 222) и Санто-Доминго-де-лос-Тсахилас (16 709) происходят из-за частота случаев заболевания. Что касается ситуации в муниципалитетах, то в отчете указывается, что Кито является эквадорским городом, наиболее пострадавшим от COVID-19, где во время пандемии зарегистрировано 290 260 случаев (199 зарегистрировано за последние сутки), за ним следует Гуаякиль с 99 377 (39 дополнительных). В ходе кампании вакцинации данные Министерства здравоохранения показывают, что более 88,6% целевой группы населения получили первую или однократную дозу в Эквадоре, около 85% второй дозы и почти 5 миллионов бустерных доз уже были применены. Национальный комитет по чрезвычайным операциям (COE) одобрил в пятницу отменить любые ограничения на пропускную способность в общественных местах, на предприятиях и частных учреждениях, а также возобновить ночную жизнь до 100%.