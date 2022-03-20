Vive Latino 2022: Гепе и роскошь чилийского рока на фестивале

После глубокого энтузиазма, с которым участники Vive Latino прибыли на автодром Hermanos Rodriguez, музыка началась с таких исполнителей, как Блоссом, Сербия и «О убивает».

Около 15:35 на индийской сцене чилийский певец Гепе начал свое выступление и удивил своих поклонников специальными гостями.

Гепе на выставке «Виве Латино 2022». Чилийская певица пригласила таких певцов, как Алекс Феррейра, Даниэла Спалла и Эстеман в качестве гостей на сценах индийской сцены для шоу, полного роскоши, танца и страсти (Фото: Gustavo Azem /Infobae México)

Гепе на выставке «Виве Латино 2022». Чилийская певица пригласила таких певцов, как Алекс Феррейра, Даниэла Спалла и Эстеман в качестве гостей на сценах индийской сцены для шоу, полного роскоши, танца и страсти (Фото: Gustavo Azem /Infobae México)

Аргентинка Даниэла Спалла вышла на сцену, чтобы сыграть Тимидеса, а позже Эстеман и Алекс Феррейра присоединились к концерту. Следует отметить, что во время своего шоу Гепе отлично выступил в балете.

Гепе на выставке «Виве Латино 2022». Чилийская певица пригласила таких певцов, как Алекс Феррейра, Даниэла Спалла и Эстеман в качестве гостей на сценах индийской сцены для шоу, полного роскоши, танца и страсти (Фото: Gustavo Azem /Infobae México)

Полное имя этого певца - Даниэль Алехандро Риверос Сепульведа, он родился 28 сентября 1981 года в Сантьяго, Чили.

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