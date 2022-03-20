Видео: «Правда не должна искать ее нигде», Мануэла Гомес бросила бы намеки на своего бывшего

14 марта Хуан Эстебан Ибарра, бывший партнер Мануэлы Гомес, подтвердил, что его отношения с Мануэлой Гомес подошли бы к концу, поэтому он решил выйти и поговорить со своими последователями через свои «InstaStories», потому что считал это процессом, который является частью его личной жизни.

«Я рассталась с Мануэлой несколько недель назад, так что это было решение между нами, из-за ошибок я думаю, что это личное дело. Вот как это будет для меня прямо сейчас и я благодарю всех людей, которые показали мне свою любовь», - заявила Ибарра в своих историях в Instagram.

Однако в недавней публикации генератора контента он сделал некоторые заявления, якобы намеки на своего бывшего партнера.

«Вам не нужно нигде искать правду, это ничего, кроме того, что у вас есть вера и спрашиваете Бога, хотите ли вы осознать то, что Бог собирается показать вам путь и я нашла правду одна», - сказала бизнесвумен через свой аккаунт в Instagram.

По словам Мануэлы Гомес, в последние дни ей поступали звонки, предупреждающие ее о некоторых вещах, которые произошли за ее спиной, что было подтверждено показаниями, данными ей человеком, который с ней связался.

«На самом деле не стоит страдать за то, что мучает мою жизнь, благодаря этому призыву я открыл глаза и занял совершенно другое отношение к жизни, чтобы быть счастливым, продолжать бороться за свою жизнь и все», - заключил влиятельный человек.

Вот полное содержание Мануэлы Гомес :

Заявления Мануэлы Гомес быстро стали вирусными на различных развлекательных порталах, таких как «Gismes Hoy Col», превысив 17 000 просмотров и приблизившись к 400 лайкам. Некоторые комментарии указывают на то, что генератор контента был сильно взволнован ее экс-партнером.

«Не делайте комментариев от бывших пар, поэтому для выздоровления и плохой энергии вредно удалять и рассказывать новые», «Супер, это отношение, зачем страдать, чтобы другие получали удовольствие. 👏 Слава Богу, что прежде чем я сниму с него вес», «Не волнуйтесь, моя королева, которая хорошо себя ведет в жизни, чувствует себя хорошо, так спокойно благословения придут», «Она всегда якобы спокойна, но ей неловко», среди прочего.

В прошлый понедельник, 14 марта, влиятельная личность Паиса выложила тему из своих историй в Instagram, чтобы рассказать своей группе подписчиков о своей идее покинуть Колумбию, а также несколько слов спокойствия относительно работы своей компании.

«Я очень серьезно задумался о том, чтобы уехать из страны. В любом случае, я берусь за работу, мы продолжаем продавать, я снова посмотрю, как я управляю всеми вещами в своей жизни. Очевидно, не так просто сказать, что я уезжаю из страны завтра, потому что если бы это зависело от меня, меня бы здесь даже не было, я бы даже не поехал домой, но мне нужно посмотреть, как я решаю проблему с собаками, мне нужно снова посмотреть, как я устраиваю компанию, мне нужно многое успеть, чтобы иметь возможность уходи».

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