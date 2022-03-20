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Видео: «Правда не должна искать ее нигде», Мануэла Гомес бросила бы намеки на своего бывшего

Бизнесвумен закончила Хуана Эстебана Ибарру и подтвердила это 14 марта, именно поэтому она будет продвигать свои планы покинуть страну

Newsroom Infobae

19 март 2022

14 марта Хуан Эстебан Ибарра, бывший партнер Мануэлы Гомес, подтвердил, что его отношения с Мануэлой Гомес подошли бы к концу, поэтому он решил выйти и поговорить со своими последователями через свои «InstaStories», потому что считал это процессом, который является частью его личной жизни.

«Я рассталась с Мануэлой несколько недель назад, так что это было решение между нами, из-за ошибок я думаю, что это личное дело. Вот как это будет для меня прямо сейчас и я благодарю всех людей, которые показали мне свою любовь», - заявила Ибарра в своих историях в Instagram.

Однако в недавней публикации генератора контента он сделал некоторые заявления, якобы намеки на своего бывшего партнера.

«Вам не нужно нигде искать правду, это ничего, кроме того, что у вас есть вера и спрашиваете Бога, хотите ли вы осознать то, что Бог собирается показать вам путь и я нашла правду одна», - сказала бизнесвумен через свой аккаунт в Instagram.

По словам Мануэлы Гомес, в последние дни ей поступали звонки, предупреждающие ее о некоторых вещах, которые произошли за ее спиной, что было подтверждено показаниями, данными ей человеком, который с ней связался.

«На самом деле не стоит страдать за то, что мучает мою жизнь, благодаря этому призыву я открыл глаза и занял совершенно другое отношение к жизни, чтобы быть счастливым, продолжать бороться за свою жизнь и все», - заключил влиятельный человек.

Вот полное содержание Мануэлы Гомес:

Заявления Мануэлы Гомес быстро стали вирусными на различных развлекательных порталах, таких как «Gismes Hoy Col», превысив 17 000 просмотров и приблизившись к 400 лайкам. Некоторые комментарии указывают на то, что генератор контента был сильно взволнован ее экс-партнером.

«Не делайте комментариев от бывших пар, поэтому для выздоровления и плохой энергии вредно удалять и рассказывать новые», «Супер, это отношение, зачем страдать, чтобы другие получали удовольствие. 👏 Слава Богу, что прежде чем я сниму с него вес», «Не волнуйтесь, моя королева, которая хорошо себя ведет в жизни, чувствует себя хорошо, так спокойно благословения придут», «Она всегда якобы спокойна, но ей неловко», среди прочего.

В прошлый понедельник, 14 марта, влиятельная личность Паиса выложила тему из своих историй в Instagram, чтобы рассказать своей группе подписчиков о своей идее покинуть Колумбию, а также несколько слов спокойствия относительно работы своей компании.

«Я очень серьезно задумался о том, чтобы уехать из страны. В любом случае, я берусь за работу, мы продолжаем продавать, я снова посмотрю, как я управляю всеми вещами в своей жизни. Очевидно, не так просто сказать, что я уезжаю из страны завтра, потому что если бы это зависело от меня, меня бы здесь даже не было, я бы даже не поехал домой, но мне нужно посмотреть, как я решаю проблему с собаками, мне нужно снова посмотреть, как я устраиваю компанию, мне нужно многое успеть, чтобы иметь возможность уходи».

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