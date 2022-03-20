Верстаппен: «Было очень больно, что мы бросили обе машины»

Писая спорт, 20 марта голландец Макс Ферстаппен (Red Bull), последний чемпион мира Формулы-1, который ушел на предпоследнем круге, когда он был вторым, Гран-при Бахрейна, первый чемпионата, заявил на автодроме Сахир, что «было очень больно», что им пришлось отказаться от «двух автомобили его escudería», в гонке, которую его мексиканский партнер по команде Серхио Перес тоже не закончил. «Последняя проблема, казалось, была с топливной системой, поэтому мне пришлось уйти в отставку; и для наших автомобилей было очень больно, что мы были вынуждены бросить нас обоих», - сказал 24-кратный Верстаппен, двадцатикратный победитель в категории «королева», половина из них в прошлом году, когда он закончил правление семикратного чемпиона мира Инглиша Льюиса Гамильтон (Mercedes), третий в это воскресенье в Бахрейне. «Мы пока точно не знаем, что пошло не так, но ясно, что мы проанализируем данные и убедимся, что извлечем уроки из них», — заявила молодая голландская звезда. «Автоспорт непредсказуем, и такие вещи могут произойти. Это первая гонка, впереди еще много», - утешил себя Верстаппен в это воскресенье после отъезда в Бахрейн. ШЕФ арх/изм