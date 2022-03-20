Венесуэла поздравляет Тунис с 66-й годовщиной независимости

Каракас, 20 марта Правительство Венесуэлы приветствовало Тунис в воскресенье по случаю 66-й годовщины независимости от Франции. «Мы выражаем братские поздравления братскому народу Туниса по случаю 66-й годовщины независимости. Венесуэла превозносит борьбу против французского колониального господства», - говорится в сообщении министерства иностранных дел карибской страны в своем Twitter-аккаунте. Тунис получил независимость от Франции 20 марта 1956 года. 8 февраля Amnesty International (AI) осудила «атаку» на независимость судебной власти в Тунисе со стороны президента Республики Кайса Саида после объявления неминуемого указа о роспуске Высшего судебного совета (ВСМ), который он обвиняет в коррупции и политическом сектантстве. Эта мера «создает серьезную угрозу праву на справедливое судебное разбирательство в Тунисе. Если президент издает указ о роспуске или приостановлении деятельности учреждения, это будет звучать как смертный приговор за независимость судебной системы страны», — заявила региональный директор Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Хеба Морайеф. По мнению Морайефа, с тех пор как 25 июля 2021 года было объявлено чрезвычайное положение, Саид ликвидировал почти все институциональные механизмы контроля в стране, а ВСМ оставался последним оплотом судебной беспристрастности, призывая к исправлению этой меры. С тех пор как 25 июля 2021 года Саид объявил чрезвычайное положение, которое включало прекращение полномочий тогдашнего премьер-министра Хичема Мечичи и приостановление работы Ассамблеи на неопределенный срок, он заморозил почти всю Конституцию 2014 года и взял на себя все полномочия, чтобы «восстановить социальный мир». Инициатива, которую большинство политических партий называют «государственным переворотом», в то время как другие считают ее «исправлением» революции 2011 года. ШЕФ шк/ффа