Три археологических объекта для встречи весны и сколько стоит их посетить

Мексика расположена в северном полушарии, поэтому весеннее равноденствие наступает каждый год в марте месяце; в 2022 году планируется произойдет в следующее воскресенье, 20 в 15 часов с 33 минутами в центре города.

Будь то весна или осень, каждые шесть месяцев равноденствия делят дни на Земле почти пополам, давая нам около 12 часов дневного света и еще 12 часов ночного света. Это связано с тем, что орбита Земли и ее осевой наклон совпадают с солнцем, так что лучи этого светового тела напрямую достигают линии экватора.

Со временем сформировалось убеждение в том, что это явление идеально подходит для «зарядки энергией», и, хотя эта предпосылка не имеет под собой никаких оснований для традиций или обычаев доиспанских народов, прием «Нуэво-Соль» стал популярным и не желал воспользоваться этим процессом перехода от зимы к весна.

Чтобы насладиться этим явлением и приветствовать весну, в Мексике есть множество археологических памятников, открытых для общественности, однако необходимо иметь в виду, что из-за пандемии COVID-19 некоторые из самых популярных из них, такие как Коба в Кинтана-Роо, останутся закрытыми, поэтому ниже приведены три альтернативных варианта и расходы на их посещение.

Тула, Идальго

Тула имеет два значения от науатля: в первом она будет эквивалентна «место тюлей или тростника», а во втором - «город или мегаполис» (Фото: Cuartoscuro)

Укрытая внушительными каменными атлантами, в штате Идальго находится археологическая зона Тулы. Легенда гласит, что этот город был духовным и культурным центром, основанным мифическим королем и священником Кетцалькоатлем, который укрылся в этом месте после мести за смерть своего отца и который дал начало и великолепие культуре тольтеков.

Археологические раскопки Тулы расположены примерно в 85 километрах к северу от Мехико и были вместе с Теотиуаканом и Теночтитлан, один из важнейших городских центров Центрального нагорья Мезоамерики.

С сильными ветрами и полусухим климатом остатки художественной и религиозной культуры нашли отражение в храмах и зданиях, которые до сих пор стоят в этой археологической зоне. От здания Атлантиды до змеиной стены тысячи туристов заходят в его руины, чтобы познакомиться с историей или просто узнать следы древней культуры.

Археологический объект открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 14:00, вход стоит 75 песо на человека, и только взрослые старше 60 лет и дети до 13 лет могут войти бесплатно. Пенсионеры, пенсионеры, инвалиды, преподаватели и активные студенты, имеющие текущие полномочия, также будут пользоваться этим пособием. По воскресеньям вход бесплатный для всех возрастных групп.

Чтобы добраться до места археологических раскопок из Мехико, вам нужно сесть на автобус от Северного терминала до муниципалитета Тула-де-Альенде, который будет стоить примерно 170 песо с человека в одну сторону. Из столицы штата Мехико стоимость личного билета в этот муниципалитет составит 245 песо, а если вы хотите поехать из Керетаро, - 267 песо в одну сторону.

Паленке (Чьяпас)

Паленке означает «место, огороженное деревянным забором или кольями» (Фото: Cuartoscuro)

Между интенсивной зеленью джунглей Лакандон и влажным и теплым климатом, характерным для южной Мексики, в третьем веке был построен один из самых известных городов культуры майя, Паленке. В то же время, когда такие города, как Калакмул или Тикаль, достигли своего великолепия, этот археологический памятник стал одним из главных церемониальных центров того времени.

Здесь находилась одна из самых могущественных династий культуры майя, к которой принадлежал мифический правитель Пакал. Археологические и антропологические исследования иероглифических надписей на его зданиях позволяют предположить, что эта цивилизация была связана с другими через торговые сети обмена или союзы между группами правителей.

Также известно, что надписи майя были широко изучены, потому что они являются одним из первых проявлений письма в Мезоамерике с лого-слоговым алфавитом, а также из-за их календарические системы: одна циклическая, как в других частях Мезоамерики, и другая линейная, называемая длинным счетом.

Археологические раскопки Паленке открыты с 8:30 до 17:00, а вход стоит 80 песо. Как и в Туле, пожилые люди и дети до 13 лет бесплатно, а также учителя, студенты, инвалиды и пенсионеры. По воскресеньям вход бесплатный для всех возрастных групп.

Чтобы добраться до Паленке из столицы штата Чьяпас, вам нужно сесть на автобус, который, в зависимости от предпочтений линии и комфорта, будет стоить от 300 до 670 песо. Дорога от этой точки займет примерно 6 часов.

Со своей стороны, если вы хотите добраться из Вильяэрмосы, Табаско, стоимость автобуса до Волшебного города Паленке будет стоить от 250 до 400 песо. способ. Из Мехико вы можете сесть на автобус до столицы Табаско или Чьяпаса, цена которого колеблется от 1000 до 2100 песо, а затем сесть на один из других видов транспорта, упомянутых выше.

Монте-Альбан (Оахака)

Первоначальное значение слова «Монте-Альбан» неизвестно, некоторые предложения - Danibaan или «Священная гора», «Холм Ягуара», Danibeeje или «Cerro del Tiger» (Фото: Instagram/ @leonvite)

Город Монте-Альбан, расположенный на вершине горы в центральной долине Оахаки, был основан в 500 году до нашей эры, один из самых важных в Мезоамерике и столица сапотекской культуры. Данные Национального института антропологии и истории (INAH) показывают, что в лучшем случае в этом городе проживало около 35 000 человек.

Монте-Альбан был столицей штата, который ввел налоги натурой (кукурузу, бобы и тыкву, среди прочего) на контролируемые им общины. Торговцы из разных населенных пунктов приезжали в город для обмена и оборота различных товаров, он также был центром производства керамики.

Главная площадь этого археологического объекта была искусственно выровнена, имеет длину 300 метров и ширину 180 метров и вмещает до 15 000 посетителей; архитектурная организация объекта отражает иерархические отношения между его жителями.

Со своей стороны, культура Теотиуакана сыграла важную роль в строительстве этого города, потому что благодаря его архитектуре, керамике и настенной росписи возникла замечательная связь между двумя культурами. Таким образом, красота и историческая ценность Монте-Альбана привели к тому, что в 1987 году этот археологический объект вместе с центром Оахаки был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Доступ в Монте-Альбан бесплатный для всех возрастов по воскресеньям, а также для тех, кто не является студентами, учителями, инвалидами, пенсионеры, пожилые люди или дети до 13 лет должны заплатить 80 песо за вход на археологический объект. Часы посещения: с 10:00 до 16:00.

Добраться до этого важного археологического объекта из центра Оахаки очень легко и можно, сев на такси, поездка которого обойдется примерно в 100-150 песо. Один из самых доступных способов добраться туда также из муниципалитета Теуакан в Пуэбле, где стоимость автобусного билета до Монте-Альбана составит от 400 до 600 песо.

Если вы не хотите приехать из Мехико, вам необходимо сесть на автобус от терминала Поньенте до столицы штата Оахака, в зависимости от предпочитаемой линии личный билет в одну сторону может стоить от 500 до 900 песо.

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