Они не будут выдвигать обвинения после расстрела в Южной Каролине

WALHALLA, Южная Каролина, США (AP) Власти Южной Каролины объявили, что не будут выдвигать обвинения против человека, который находился на борту лодки и который застрелил другого человека, которого он спас из вод озера.

Натан Дрю Морган, 29 лет, был застрелен неопознанным 74-летним мужчиной, который находился на краю лодки.

Полиция округа Окони сообщила, что судья Дэвид Вагнер определил, что стрельба была самообороной.

Морган, житель Валгаллы, был застрелен на борту лодки на озере Кеауи.

Полиция округа Окони сообщила, что после падения с гидроцикла в озеро Моргану и женщине потребовалась помощь. Ни один из них не был в спасательных жилетах, а гидроцикл кружил по воде.

74-летний мужчина и его жена отправились на собственной лодке, чтобы помочь им, но когда они вытащили его из воды, Морган расстроился и начал нападать на них, сообщили в полиции.

Следователи подозревают, что Морган снова хотел покататься на своих гидроциклах. Они также рассматривают гипотезу о том, что Морган и женщина вступили в спор перед тем, как упасть в воду.

Начальник полиции Майк Креншоу сообщил Journal of Seneca, что Морган, возможно, был пьян.

Полиция сообщила, что женщина, которая была с Морганом, столкнула его обратно в воду, чтобы попытаться остановить драку.

Пара снова спасла его, но пожилой мужчина выстрелил в него после второй драки, заявив, что опасается за свою жизнь и жизнь своей жены. Власти не разглашают личность пары.

По данным коронерского департамента округа Окони, Морган скончался на борту судна от выстрела в грудь.