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суббота 19 март 2022
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Россия

Они выявили подозреваемых убийц мэра Агилильи: «Преступная группа, которой пришлось скрыться»

CJNG сохранила свое присутствие в муниципалитете, который считается местом рождения своего высшего лидера Немесио Осегера Гонсалеса, но они отступили до прибытия армии

Newsroom Infobae

19 март 2022

Федеральные власти и прокуратура Мичоакана установили личности предполагаемых убийц мэра Агилильи Сезара Валенсии Кабальеро, казненных в контексте нарковойны, которую переживает регион из-за споров между преступными группировками.

Рикардо Мехия Бердеха, заместитель министра безопасности и защиты граждан, сообщил, что предполагаемые преступники уже подвергаются преследованию и предположительно принадлежат к преступной группе, которая была вытеснена из муниципалитета в присутствии армии.

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