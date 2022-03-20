Они выявили подозреваемых убийц мэра Агилильи: «Преступная группа, которой пришлось скрыться»

Федеральные власти и прокуратура Мичоакана установили личности предполагаемых убийц мэра Агилильи Сезара Валенсии Кабальеро, казненных в контексте нарковойны, которую переживает регион из-за споров между преступными группировками.

Рикардо Мехия Бердеха, заместитель министра безопасности и защиты граждан, сообщил, что предполагаемые преступники уже подвергаются преследованию и предположительно принадлежат к преступной группе, которая была вытеснена из муниципалитета в присутствии армии.

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