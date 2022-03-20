Костюм лидера

A woman follows along with the reading of the Book of Ester to celebrate the Jewish holiday of Purim in the Brooklyn borough of New York City, New York, U.S., February 25, 2021. REUTERS/Stephanie Keith

Закрытая ночь начала медленно отступать. Первые проблески робкого рассвета покорно вторглись в залы Великого храма. Однако раннее утро еще не преодолело дружескую тишину темных и пустых улиц. В одиночестве того момента, а это еще не день, едва ли можно заметить движение тени, поднимающейся по каменной лестнице к алтарю. Священник поднимается по ступенькам скромными и гордыми шагами к первому заданию. Анонимность — это полная. Это не будет такой ритуал, как другие. Только он, лидер, находится на высоте, необходимой для ее выполнения. Его свидетелями станут ночь, тишина и его собственная душа. Платья для этой задачи особенные, уникальные. После короткой молитвы он глубоко вдохновляет и, наконец, делает это. Он должен начать подметать пепел. Темы о пожаре, который горел в ночь, когда он умер.

Ритуал Терумат Хадешен, «Восстание из пепла», был первым, что совершил священник (Левит 6:1-3). Чтобы открыть день, ночь должна быть закрыта. Зажигание новых огней требует заботы о том, что было сожжено накануне вечером. Мы — наследники каждого утра, а также обломков прошлого. Пепел нужно было поднять и поместить в специальное место. То, что осталось от вчерашнего дня, так же свято, как прорывается рассвет.

Одна из деталей ритуала праха заключается в том, что священник должен был носить определенную одежду. В тексте накидка, которая будет покрывать ее, называется «Midó Bad». Странное название, так как эта одежда традиционно называется «кетонет». Но в слове «Мидо» есть секрет. «Midó» на иврите также означает «его мера» (аналогично слову на испанском языке), поэтому exegetes, такие как «Rash», я объясняю, что мантия должна иметь точные «размеры» священника.

Измерения костюма лидера должны быть точными. Костюм должен подходить ему как следует. То, что он показывает снаружи, должно быть подлинным с тем, что происходит внутри. Измерения не соответствуют размерам арены. Но это его душа, его характер, его личность и его идеи. Они являются мерилом их возможностей, согласованности и транспарентности. Лидер должен быть и казаться. Его костюм говорит о том, что он представляет. То, что он показывает, должно соответствовать измерениям того, что это на самом деле. Его действия с первого часа дня должны нести меры его ответственности за то, что он сделал здесь, с тем, что он был подожжен, а также с его приверженностью огню, чтобы зажечь на завтра.

Мы только что закончили вечеринку Пурим, вечеринку костюмов и масок. В Пурим мы читаем текст из Библии под названием «Meguilat Esther», «Книга Эстер». Но название книги также несет в себе секрет. «Мегилла» в дополнение к «Книге» означает одновременно: «открыть», а название «Эстер» означает: «скрытый». Книга призывает к открытию оккультизма. То, что скрыто за масками. Определите, говорит ли то, что изображено снаружи, о том, что на самом деле находится внутри. Во всяком случае, костюм имеет размер.

Иногда костюм лидера слишком большой. Идеи, которые он выражает, не имеют ничего общего с жизнью, которую он ведет. Идеология, которую он, кажется, носит, - это не то, во что он на самом деле верит. В качестве примера можно привести драму, которая переживается сегодня в Украине. Президент Зеленский до вчерашнего дня был телевизионным комиком. Однако он надел костюм лидера своей нации, ему не стыдно смести прах голыми руками, и никто не может сказать, что его руководство вызывает у него какой-то смех. Подлинная, настоящая, настоящая, смелая. Мы не привыкли к этому. Может поэтому он герой этого часа. Лидеры обычно не заботятся о пепле, в котором живут их люди, и не просыпаются молча, чтобы разгадать огонь, который они оставляют ночью. Самое драматичное то, что завернутые в маски они выглядят просто грустными телевизионными комиками.

В Pirke Avot 2:5 нас учат, что мы не должны требовать искренности только от лидеров: «В том месте, где нет людей, вы должны быть человеком». Именно в этом зеркале мы должны смотреть на лестницу и алтарь. Разбудите нас на солнце, чтобы позаботиться о вчерашнем пепле. Итак, проверьте нашу одежду. Измерение того, как много из того, что мы чувствуем, является тем, что мы говорим, и сколько из того, что мы думаем, является тем, что мы делаем. Снимите маску и наденьте, наконец, костюм того, кто мы есть.

Дорогие друзья. Друзья все.

Несколько костюмов ждут нас рано утром, в уникальной тишине рассвета. Костюм родителей, братьев и сестер, пар, детей. Костюм продолжателей и деятелей. О воинах и миротворцах. О аргентинцах. Эпизод о людях.

Нас ждет костюм, мантия лидеров. Тот, который оправдывает нашу меру, только если мы искренни с собой. Каждое утро нас ждет руководство самой трудной и прекрасной компании из всех. Это быть лидерами в своей жизни.

Але Авруй является раввином общины Амиджай и вице-президентом Латиноамериканской ассамблеи раввинов движения Масорти

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