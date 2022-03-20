Костюм лидера

Закрытая ночь начала медленно отступать. Первые проблески робкого рассвета покорно вторглись в залы Великого храма. Однако раннее утро еще не преодолело дружескую тишину темных и пустых улиц. В одиночестве того момента, а это еще не день, едва ли можно заметить движение тени, поднимающейся по каменной лестнице к алтарю. Священник поднимается по ступенькам скромными и гордыми шагами к первому заданию. Анонимность — это полная. Это не будет такой ритуал, как другие. Только он, лидер, находится на высоте, необходимой для ее выполнения. Его свидетелями станут ночь, тишина и его собственная душа. Платья для этой задачи особенные, уникальные. После короткой молитвы он глубоко вдохновляет и, наконец, делает это. Он должен начать подметать пепел. Темы о пожаре, который горел в ночь, когда он умер.
Ритуал Терумат Хадешен, «Восстание из пепла», был первым, что совершил священник (Левит 6:1-3). Чтобы открыть день, ночь должна быть закрыта. Зажигание новых огней требует заботы о том, что было сожжено накануне вечером. Мы — наследники каждого утра, а также обломков прошлого. Пепел нужно было поднять и поместить в специальное место. То, что осталось от вчерашнего дня, так же свято, как прорывается рассвет.
Одна из деталей ритуала праха заключается в том, что священник должен был носить определенную одежду. В тексте накидка, которая будет покрывать ее, называется «Midó Bad». Странное название, так как эта одежда традиционно называется «кетонет». Но в слове «Мидо» есть секрет. «Midó» на иврите также означает «его мера» (аналогично слову на испанском языке), поэтому exegetes, такие как «Rash», я объясняю, что мантия должна иметь точные «размеры» священника.
Измерения костюма лидера должны быть точными. Костюм должен подходить ему как следует. То, что он показывает снаружи, должно быть подлинным с тем, что происходит внутри. Измерения не соответствуют размерам арены. Но это его душа, его характер, его личность и его идеи. Они являются мерилом их возможностей, согласованности и транспарентности. Лидер должен быть и казаться. Его костюм говорит о том, что он представляет. То, что он показывает, должно соответствовать измерениям того, что это на самом деле. Его действия с первого часа дня должны нести меры его ответственности за то, что он сделал здесь, с тем, что он был подожжен, а также с его приверженностью огню, чтобы зажечь на завтра.
Мы только что закончили вечеринку Пурим, вечеринку костюмов и масок. В Пурим мы читаем текст из Библии под названием «Meguilat Esther», «Книга Эстер». Но название книги также несет в себе секрет. «Мегилла» в дополнение к «Книге» означает одновременно: «открыть», а название «Эстер» означает: «скрытый». Книга призывает к открытию оккультизма. То, что скрыто за масками. Определите, говорит ли то, что изображено снаружи, о том, что на самом деле находится внутри. Во всяком случае, костюм имеет размер.
Иногда костюм лидера слишком большой. Идеи, которые он выражает, не имеют ничего общего с жизнью, которую он ведет. Идеология, которую он, кажется, носит, - это не то, во что он на самом деле верит. В качестве примера можно привести драму, которая переживается сегодня в Украине. Президент Зеленский до вчерашнего дня был телевизионным комиком. Однако он надел костюм лидера своей нации, ему не стыдно смести прах голыми руками, и никто не может сказать, что его руководство вызывает у него какой-то смех. Подлинная, настоящая, настоящая, смелая. Мы не привыкли к этому. Может поэтому он герой этого часа. Лидеры обычно не заботятся о пепле, в котором живут их люди, и не просыпаются молча, чтобы разгадать огонь, который они оставляют ночью. Самое драматичное то, что завернутые в маски они выглядят просто грустными телевизионными комиками.
В Pirke Avot 2:5 нас учат, что мы не должны требовать искренности только от лидеров: «В том месте, где нет людей, вы должны быть человеком». Именно в этом зеркале мы должны смотреть на лестницу и алтарь. Разбудите нас на солнце, чтобы позаботиться о вчерашнем пепле. Итак, проверьте нашу одежду. Измерение того, как много из того, что мы чувствуем, является тем, что мы говорим, и сколько из того, что мы думаем, является тем, что мы делаем. Снимите маску и наденьте, наконец, костюм того, кто мы есть.
Дорогие друзья. Друзья все.
Несколько костюмов ждут нас рано утром, в уникальной тишине рассвета. Костюм родителей, братьев и сестер, пар, детей. Костюм продолжателей и деятелей. О воинах и миротворцах. О аргентинцах. Эпизод о людях.
Нас ждет костюм, мантия лидеров. Тот, который оправдывает нашу меру, только если мы искренни с собой. Каждое утро нас ждет руководство самой трудной и прекрасной компании из всех. Это быть лидерами в своей жизни.
Але Авруй является раввином общины Амиджай и вице-президентом Латиноамериканской ассамблеи раввинов движения Масорти
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