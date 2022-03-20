Последние 10 чемпионов турнира в Индиан-Уэллсе WTA 1000

Вот последние десять победителей теннисного турнира в Индиан-Уэллсе в категории WTA, выпуск которого в 2022 году завершился в воскресенье триумфом молодой польки Иги Святек.

2022: Ига Святек (ENG)

2021: Паула Бадоса (ESP)

2020 год: отменен из-за пандемии коронавируса

2019: Бьянка Андрееску (Канада)

2018: Наоми Осака (Япония)

2017: Елена Веснина (RUS)

2016: Виктория Азаренка (BLR)

2015: Симона Халеп (ROM)

2014: Флавия Пеннетта (ENG)

2013: Мария Шарапова (RUS)

Самые титулованные теннисисты в истории:

Победы: Мартина Навратилова (США), Мэри Джо Фернандес (США), Штеффи Граф (Германия), Линдси Дэвенпорт (США), Серена Уильямс (США), Ким Клийстерс (Бельгия), Даниэла Хантухова (Швеция), Мария Шарапова (Россия), Виктория Азаренко (BLR)

бур-гбв/кл