Последние 10 чемпионов турнира в Индиан-Уэллсе WTA 1000

Вот последние десять победителей теннисного турнира в Индиан-Уэллсе в категории WTA, выпуск которого в 2022 году завершился в воскресенье триумфом молодой польки Иги Святек.
2022: Ига Святек (ENG)
2021: Паула Бадоса (ESP)
2020 год: отменен из-за пандемии коронавируса
2019: Бьянка Андрееску (Канада)
2018: Наоми Осака (Япония)
2017: Елена Веснина (RUS)
2016: Виктория Азаренка (BLR)
2015: Симона Халеп (ROM)
2014: Флавия Пеннетта (ENG)
2013: Мария Шарапова (RUS)
Самые титулованные теннисисты в истории:
Победы: Мартина Навратилова (США), Мэри Джо Фернандес (США), Штеффи Граф (Германия), Линдси Дэвенпорт (США), Серена Уильямс (США), Ким Клийстерс (Бельгия), Даниэла Хантухова (Швеция), Мария Шарапова (Россия), Виктория Азаренко (BLR)
бур-гбв/кл