Нарушение, за которое Луис Адвинкула должен был быть исключен до Ривер Плейт

Сильная нога, сжатые зубы и дополнительное трение. Как и в каждом суперклассике, эти действия были изобилующими, и Дарио Эррера должен был увещевать с первого тайма. Однако у партийного судьи была крупная ошибка: он должен был исключить Луиса Авинкулу двойным выговором.

Перуанец, который ранее совершил несколько нарушений и уже был желтым за то, что отбросил мяч с остановкой игры, отправился на поиски Хулиана Альвареса на боковой линии и опустил его. Это следовало расценивать как безрассудный фол. Что подразумевается под этим термином? Это действие, посредством которого игрок совершает действие, связанное с физическим ущербом (не обязательно серьезным) без учета риска или последствий для своего оппонента, и поэтому ему должен быть вынесен выговор. Судья должен был показать Адвинкуле второй желтый цвет и, следовательно, «Бока» должен был оставить 10 игроков.

Весь Ривер пошел на вершину рефери, который отпугивал их некоторыми жестами и не рассматривал претензии. Не зря Себастьян Батталья в перерыве заменил его на Адвинкулу (он знал, что находится на грани высылки). Раньше снисходительный Эррера уже съел предупреждения для Кристиана Медины на 13-й минуте и для Энцо Переса за четверть часа (он только что вынул его на 28 минут).

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