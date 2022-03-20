Правительство Венесуэлы поздравляет Юлимара Рохаса с новым мировым рекордом

Каракас, 20 марта Правительство Венесуэлы поздравило венесуэльского спортсмена Юлимара Рохаса в это воскресенье после того, как он был объявлен в третий раз чемпионом мира по тройным прыжкам в помещении с новым мировым рекордом 15,74 метра. «Поздравляю чемпиона, ты — национальная гордость. Венесуэла чувствует ваше счастье и ценит вашу дисциплину и преданность делу. Да здравствует Юлимар Рохас», - написала исполнительный вице-президент Делси Родригес в своем аккаунте в Twitter. Кроме того, министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия поблагодарил Рохаса, который живет и тренируется в Гвадалахаре (Испания), за то, что он представляет «величие женщин и молодежи» карибской страны. «Мировой рекорд! Поздравляем Юлимара Рохаса, трехкратного чемпиона, с этим новым прыжком на 15,74 метра в Белграде. Спасибо за то, что вы с такой страстью и решимостью представляете величие венесуэльских женщин и молодежи. Да здравствует золотое поколение!» , сказал он в социальной сети. Венесуэлка Юлимар Рохас написала в возрасте 26 лет новую страницу в истории легкой атлетики, провозгласив себя в третий раз чемпионкой мира по тройным прыжкам в помещении, беспрецедентным подвигом, с новым мировым рекордом 15,74, что немного приближает ее к цели стать первой женщиной, превысившей 16 метры. Он установил абсолютный мировой рекорд с 15,67 метра, который дал ему олимпийский титул в Токио-2020, и рекорд трассы в помещении в 15,43, который он достиг два года назад на встрече в Мадриде. На пьедестале его сопровождали украинка Марина Бех-Романчук, которая в последнем прыжке размыла свой личный след с 14,74, и ямайка Кимберли Уильямс с 14,59, а испанка Ана Пелетэйро, бронза Олимпийских игр Токио-2020 и партнер Юлимара по тренировкам, финишировала восьмой с 14.30.