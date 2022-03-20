Стажер Буэнос-Айреса горит в ПРО: среди версий о приближении выборов представлены пять кандидатов на пост губернатора

По мере приближения 2023 года ПРО увеличивает количество кандидатов на пост губернатора провинции Буэнос-Айрес. Избирательный триумф Диего Сантилли в округе, который, казалось, был исключительной собственностью перонизма, любопытно, не сделал его бесспорным кандидатом от его партии на смену Акселю Кициллофу, но стратегия, согласованная высшими референтами, ясна: пусть все выходят и гастролируют территория и избранная будет той, которая будет лучше всего установлена в следующем году между руководством и в опросах.

Такую же позицию придерживаются такие лидеры, как Маурисио Макри, Орасио Родригес Ларрета и Патрисия Буллрих. В любом случае, никто не воображает, что более одного своего кандидата выйдут вперед, чтобы соревноваться в ПАСО против УЦР, потому что шансы на победу могут быть уменьшены. Также не предполагается, что внутренние партии пройдут так, чтобы на праймериз попал только один претендент.

«Сейчас не время выдвигать кандидатуры; люди будут наказывать тех, кто спешит, пока существует так много конкретных проблем», - повторяет политическое руководство, хотя те, кто стремится возглавить провинцию, должны быть активными, подходить к соседям и вести переговоры с территориальные начальники. В этом смысле Сантилли работает с преимуществом. Он пользуется политической и экономической поддержкой Родригеса Ларреты. И если в избирательной кампании 2021 года он проехал более 30 000 километров, чтобы посетить 98 муниципалитетов (что позволило ему победить в 72% коммун, в которых он был), то на следующий день после победы на выборах он возобновил свои поездки по провинциям, и, по оценкам, к августу следующего года он завершит его присутствие во всех 135 муниципалитетах Буэнос-Айреса.

То, чего добился Сантилли, было подвигом. Он победил на последних выборах с разницей в 1,3 пункта над Всефронтом (39,81% против 38,53%), но добился того, чего не было с 1983 года: он выиграл весь объединенный перонизм. Более подробный анализ голосов, проведенный командой santillista, подтверждает, что даже при меньшем участии в выборах на 10 пунктов список Juntos превысил более чем на 4 пункта, чем место, выигранное на выборах 2019 года . И что платежная ведомость, возглавляемая Сантилли, была введена в 109 из 135 муниципалитетов Буэнос-Айреса, что составляет 80% от общего числа, и даже выиграла в 66 более двух лет назад. В рамках этого взвода Юнтос победил в 44 перонистских или кирхнеристских муниципалитетах и в 7 округах.

Диего Сантилли и Кристиан Ритондо посещают Мар-дель-Плата с мэром Гильермо Монтенегро

Даже, согласно этому отчету, если сравнить выборы 2019 года с выборами 2021 года, то « Вместе за перемены» в провинции Буэнос-Айрес вырос на 4,21 пункта . С такими результатами, почему Сантилли не является кандидатом на пост губернатора всей ПРО? Это может быть, на самом деле, но сегодня есть различия, которые существуют на национальном уровне: он избранник Родригеса Ларреты, а не Буллриха и, пока, не Макри. И провинциальный стажер также влияет: мэры ПРО не имеют единодушного мнения. Есть руководители общин, которые стремятся баллотироваться или предпочитают, чтобы пара конкурировала за правительство. Есть даже те, кто возражает против стиля ларретиста в политической армии из-за его «очень большого взгляда» и обилия ресурсов.

Сантилли даже оказал некоторое сопротивление в последние недели из-за того, что стал координатором Национального совета проекта Larreta Presidente. Некоторые жители Буэнос-Айреса считают, что эта задача отнимет время, чтобы посвятить себя проблемам провинциального округа. Конечно, в эту структуру также входит Кристиан Ритондо, глава депутатского блока ПРО, который 24 часа назад заявил: «Я хочу и намерен управлять провинцией», - сказал он Radio Continental.

Сантилли и Ритондо считают себя друзьями, они активно работают над тем, чтобы глава правительства из Буэнос-Айреса переехал в Casa Rosada и, как ни странно, они уже конкурируют за то, чтобы стать кандидатом в губернаторы ПРО, поощряемый самим Родригесом Ларретой. Оба даже начали вместе гастролировать по некоторым городам провинции. В начале месяца они были в Зарате, а в прошлую субботу посетили Мар-дель-Плата и Аякучо. Планируется повторять эти совместные вторжения каждые две недели.

В ритндизме говорят, что не хотят изменять честную игру, которой управляет Сантилли, но предупреждают, что бывший вице-шеф Буэнос-Айреса испытывает трудности, потому что он «достигает вершины» в провинцию, в то время как глава депутатов ПРО имеет больше поддержки в провинциальных внутренних районах. Будучи традиционным союзником Марии Эухении Видаль, Ритондо унаследовал большую часть лидеров, связанных с бывшим губернатором. А его родственники подчеркивают большое количество мэров, законодателей и советников, которые подписали продвигаемое им письмо, в котором, критикуя увеличение удержания, они потребовали, чтобы Кициллоф перестал быть «делегатом» национального правительства.

Патрисия Буллрич запустила свою буэнос-айресскую группу La Provincial вместе с Хавьером Игуаселем, своим кандидатом в губернаторы

Имеется 5 национальных депутатов, 2 сенатора провинций, 8 депутатов Буэнос-Айреса, 5 мэров и сто советников. Среди подписантов, которые сектор Ритондо считает демонстрацией своей внутренней силы, - Алехандро Финоккиаро, бывший министр образования Камбьемоса; видалисты Алекс Кэмпбелл и Уолтер Ланаро, а также руководители общин, такие как Мануэль Пассалья (Сан-Николас), Себастьян Абелла (Кампана), Мартин Йеза (Пинамар), Лисандро Мацкин (полковник Принглс) и Хорхе Эчеверри (Волки).

Патрисия Буллрич тоже не сидит на месте. Он хочет поддержать свой президентский проект собственным присутствием в решающей провинции Буэнос-Айрес. Именно поэтому с начала года он начал гастроли по разным городам Буэнос-Айреса, усилил задачу национального депутата Херардо Мильмана, его правой рукой, как политического судовладельца в округе и в прошлый вторник запустил в Пиларе провинциальную группу Ла, которая стремится расширить пространство для гражданских организаций и который он возглавляет Патрисия Васкес, юрист, который работал с Буллрихом в министерстве безопасности и является эталоном для PRO в партии Мальвинские Аргентина.

На мероприятии, на котором была представлена группа, были, в частности, национальный депутат Вальдо Вофф, советник Тигре Сегундо Сернадас, сенатор от провинции Хуан Пабло Аллан, депутат Буэнос-Айреса Флоренсия Ретамосо (жена Милмана), профсоюзный деятель учителей Факундо Ланчиони, бывшего национального депутата Николаса Массо и танцовщика Максимилиано Герра, хотя не случайно Буллрих сидел рядом с ним Хавьер Игуасель, мэр Капитана Сармьенто: он будет его кандидатом в губернаторы.

Бывший министр энергетики Камбьемоса также появляется, представляя буллиризм, в качестве члена нового руководства ПРО Буэнос-Айреса, которое 13 марта обновило свои полномочия благодаря широкому соглашению, в котором представлены все внутренние сектора. Его президентом по-прежнему является Хорхе Макри, нынешний министр правительства Буэнос-Айреса, которого поддерживает Даниэла Райх, сенатор Буэнос-Айреса и жена мэра Трес-де-Фебреро Диего Валенсуэла, также вокалист (например, Сантилли и Ритондо).

Мэры Нестор Гриндетти и Хулио Гарро, союзники и собственные планы

Для облегчения списка подразделений, который уступил свою должность вице-президента, был мэр Лануса, Нестор Гриндетти, еще один важный лидер, который присоединяется к отряду кандидатов в губернаторы ПРО. Хотя он сказал, что «сейчас не время говорить о кандидатурах», глава общины объявил, что не будет добиваться переизбрания и начнет давать признаки своего нового вызова: на следующей неделе он отправится в Балкарсе и Трес Арройос в рамках своего плана посетить город в провинциальный интерьер один раз в месяц.

Гриндетти в союзе с мэром Ла-Платы Хулио Гарро, который будет добиваться его переизбрания в 2023 году, и вместе они решили преобразовать группу Hacemos, возникшую два года назад в Ланусе, в провинциальную партию, разработанную как платформа, содержащая некирхнеристский перонизм, чтобы присоединиться к Together for Изменение. Запуск состоится через две недели в городе Лобос.

«По нашим оценкам, сегодня нам не хватает 5-6 пунктов до победы на выборах в провинции, и поэтому мы хотим включить перонистского избирателя, а не желтого (для ПРО), но который общается с нами», — говорит один из его промоутеров. Другой идеолог этой политической армии — Диего Кравец, начальник штаба Лануса и будущий кандидат на пост мэра муниципалитета.

Гриндетти и Гарро, которые действуют в тандеме со своим коллегой Диего Валенсуэлой, также стремясь конкурировать за губернаторство, соглашаются дистанцироваться от провинциального строительства Родригеса Ларреты: они считают, что кандидат от ПРО, чтобы стать преемником Кициллофа, должен быть мэром или , по крайней мере, позволили лучше понять проблемы Буэнос-Айреса. Элегантный способ не согласиться с фигурой Сантилли. Они также критикуют тот факт, что larretismo проводит политику в провинции в поисках союзников среди лидеров, которые отвечают мэрам. Забавно: три руководителя общин входили в состав Grupo Dorrego, которая поддержала Хорхе Макри в качестве кандидата в национальные депутаты провинции в 2021 году, а затем развернулась, чтобы поддержать Сантилли.

Хорхе Макри и Орасио Родригес Ларрета

Хотя многие уже видят в нем кандидата от ПРО, чтобы стать преемником Родригеса Ларреты в городе, Хорхе Макри не исключает оспаривания кандидатуры на пост губернатора. По словам ее основных сотрудников, «провинция является ее естественным местом» и «она по-прежнему пользуется большой поддержкой в городах внутренних районов Буэнос-Айреса». Несмотря на это, говорят, что нынешнему чиновнику Буэнос-Айреса комфортно на своем посту в кабинете министров Буэнос-Айреса и что пока преждевременно предвидеть его шаги: Родригес Ларрета предложил ему ключевую должность министра правительства, чтобы убедить его не конкурировать с Сантилли в 2021 году, но и в качестве жеста по отношению к Маурисио, его двоюродному брату.

Этот танец кандидатов в губернаторы от ПРО можно было бы определить заранее: остаются сильные версии, что кирхнеризм попытается развернуть выборы в Буэнос-Айресе в 2023 году, чтобы отделить их от дня президентских выборов и, таким образом, попытаться избежать затягивания возможного поражения на национальном уровне. Согласно настойчивым слухам, Мартин Инсаурральде борется за губернатора и Кристину Киршнер в сопровождении Кициллофа в списке кандидатов на пост национального сенатора от округа.

Говорят о досрочных выборах в провинции Буэнос-Айрес в апреле месяце, хотя шаг не будет таким простым: чтобы назначить выборы, вам нужен только указ губернатора, но для того, чтобы иметь возможность развернуть их от PASO, например, требуется закон провинции. А политические балансы с оппозицией в Законодательном собрании Буэнос-Айреса равны.

Еще одна огромная неизвестность — кто будет кандидатом от UCR на пост губернатора. Evolution, сектор Мартина Лусто, продвигает на этот пост заместителя и экономиста Мартина Тетаса, уроженца Ла-Платы. Есть те, кто смотрит на Максимилиана Абада, главу провинциального радикализма. До 2023 года предстоит пройти долгий путь, и в провинции Буэнос-Айрес, где голосует 40% электората по всей стране, ПРО решила подождать этого с перенаселением кандидатов в губернаторы.

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