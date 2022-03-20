Telegram возвращается в Бразилию после удаления «фейковых новостей», опубликованных Bolsonaro

Бразилиа, 20 марта Судья Верховного суда Бразилии в воскресенье отменил приостановление работы службы Telegram в стране, после того как платформа отозвала ложную информацию, опубликованную президентом Жаиром Болсонару, среди других «судебных решений». Решение о разблокировании Telegram было принято судьей Александром де Мораэсом, который в прошлую пятницу распорядился приостановить работу приложения в стране из-за «неоднократных нарушений» судебных постановлений. Среди прочего, требовалось отозвать ложную информацию, распространяемую Bolsonaro, от компании требовали объяснить свой план «борьбы с дезинформацией» и назначить законного представителя в Бразилии, чего она еще не выполнила и что, согласно национальным законам, является требованием для работы в стране. В решении, обнародованном в это воскресенье, де Мораес пояснил, что Telegram «уже выполнил» эти и другие определения, тем самым отменив приостановку услуг, которые он сам заказал в прошлую пятницу. Одним из наиболее противоречивых моментов было сопротивление Telegram удалению ложной информации, опубликованной Bolsonaro из его содержания, что вызывает сомнения в прозрачности электронных урн для голосования, которые будут использоваться на выборах в октябре следующего года. Электронная система голосования была принята в Бразилии два десятилетия назад и никогда не была предметом жалоб на мошенничество, но Болсонару, избранный с теми же урнами в 2018 году, без каких-либо доказательств утверждает, что ими «манипулируют» и поощряют обман. Болсонаро, который намерен баллотироваться на переизбрание в октябре, посчитал блокаду, предписанную Верховным судьей, «недопустимой» и постановил, что правительство будет обжаловать это решение, хотя теперь оно также является недействительным, после решения Telegram соблюдать правовые нормы и сотрудничать с Справедливость. Ультраправый лидер поднял тон своей критики избирательной системы, поскольку опросы общественного мнения выявили резкое снижение его популярности за последние два года. Согласно опросам, явным фаворитом на октябрь является бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва, великий политический антагонист нынешнего президента, который намерен проголосовать около 45% по сравнению с 30%, которые получит Болсонару.