воскресенье, 20 марта 2022 г. (20.00 по Гринвичу)

ВОЙНА НА УКРАИНЕ ================ СИТУАЦИЯ — Международные призывы - Наступление России на Украине начинается двадцать пятый день, поскольку боевые действия продолжаются на севере и юго-востоке страны из-за отсутствия ощутимого прогресса в переговорном процессе по прекращению огня. (ОТПРАВЛЕНО) (фото) (видео) ОСАДА - Одесса (Украина) - Молодая Галина Балабанова провела последние три недели российской осады в Мариуполе, на юго-востоке Украины, где ее соседи выживали на дождевой воде и приготовлении голубей с улиц. Исаак Дж. Мартин (специальный посланник) (ХРОНИКА) (СЕНТ) (фото) США — Вашингтон — Президент США Джо Байден готовится к поездке в Европу на следующей неделе, где встретится со своими союзниками по НАТО для координации общей стратегии российского вторжения в Украину. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ - Варшава - Подавляющее большинство украинских семей прибывают в Польшу, дергая поводок собаки или держа в руках переноску для кошек, что заставило польских соседей пожертвовать кормом, игрушками, поводками и шлейками для домашних животных, в то время как НПО пытаются спасти животных, попавших в зоопарки в соседней стране. Имане Рашиди (ХРОНИКА) (ОТПРАВЛЕНО) (фото) (видео) ______________ КОРОНАВИРУС ПЕРУ - Лима - Пандемия коронавируса не будет изучаться в Перу как еще один эпизод в истории, поскольку это событие порождает множество последствий, таких как неравенство и открытие социальных разрывов, которые, согласно последнему исследованию, отредактированному Oxfam, кажется, очень трудно закрыть. Паула Байарте. (ОТПРАВЛЕНО) (фото) (видео) КРИЗИС В ГАИТИ — Порт-о-Пренс — Премьер-министр Гаити Ариэль Анри находится у власти в течение восьми месяцев, так и не сумев достичь консенсуса в отношении назначения членов органа, который назначит выборы. (ОТПРАВЛЕНО) РЕЗУЛЬТАТЫ ARAMCO — Эр-Рияд — саудовская государственная компания Aramco, считающаяся крупнейшей в мире нефтяной компанией, удваивает чистую прибыль до пандемии и объявляет о 50-процентном увеличении добычи газа к 2030 году. (ОТПРАВЛЕНО) ИСПАНИЯ ПРОТЕСТА - Мадрид - Десятки тысяч фермеров и владельцев ранчо провели демонстрацию в это воскресенье в Мадриде перед лицом высоких затрат на топливо и низких цен, по которым они вынуждены продавать свою продукцию, в ходе последнего протеста в рамках серии социальных мобилизаций, проходящих в Испании. (ОТПРАВЛЕНО) (фото) (видео) ИСПАНИЯ МАРОККО - Мадрид - Марокко закрывает дипломатический кризис, который переживал Испания в течение года с возвращением ее посла в Мадриде после того, как правительство Испании одобрило марокканское предложение об автономии бывшей испанской колонии Западная Сахара. (ОТПРАВЛЕНО). АНАЛИЗ ============ ВЫБОРЫ В КОЛУМБИИ - Богота - Прозрачность избирательной системы вызывает сомнения после фиаско, которое перевернуло подсчет голосов в Сенате и Нижней палате всего за 70 дней до решающих президентских выборов. (ОТПРАВЛЕНО) ХРОНИЧЕСКИЙ ========== МЕКСИКА ВОДА - Мехико - Недостатки ирригационных систем, в основном устаревшие, и отсутствие технических средств являются основными проблемами части мексиканского сельскохозяйственного сектора, который считается злодеем в неправильном использовании воды.Хуан Мануэль Рамирес Г. (ENVIADA) (фото) ФЕСТИВАЛЬ LOLLAPALOOZA - Сантьяго-де-Чили - Фестиваль Lollapalooza завершается в Чили после двух дней, наполненных музыкой с такими артистами, как Майли Сайрус или рок-группа Foo Fighters, среди еще ста музыкантов, которые захватили двухсотлетний парк Серрильос после двух лет отсутствия мероприятия из-за пандемии. (ОТПРАВЛЕНО) (фото) (видео) БАНГЛАДЕШ США - Дакка - Бангладеш отсидел в это воскресенье 100 дней с тех пор, как Соединенные Штаты ввели санкции против своих элитных полицейских сил, обвиняемых в серьезных нарушениях прав человека, и этот период совпал с паузой в так называемых «перестрелках» или внесудебных смертях предполагаемых преступников.По Азад Маджумдер ( ОТПРАВЛЕНО) (Архивные ресурсы на сайте phototeca.com: Код: 8013160198 и другие) ИНТЕРВЬЮ ============ ХЕРАРДО АРРЕОЛА — Мехико — мексиканский писатель Херардо Арреола, автор книги «Куба, обсуждаемое будущее», говорит в интервью Efe, что отсутствие решений для решения экономических проблем и усиление репрессий — не лучший способ разрешить кризис на острове. Густаво Борхес (SENT) (фото) амг/т.е. Международный Efe