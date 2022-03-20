Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Aramco в 2021 году превысила допандемический уровень

Энергетический гигант Saudi Aramco объявил в воскресенье об увеличении чистой прибыли на 124% в 2021 году по сравнению с 2020 годом, превысив уровень, предшествовавший пандемии, через несколько часов после дальнейших нападений йеменских повстанцев на свои объекты.

Согласно заявлению группы, Aramco зафиксировала чистую прибыль в размере 412,4 миллиарда саудовских риалов (110 миллиардов долларов) в 2021 году по сравнению с 183,8 миллиарда саудовских риалов (49 миллиардов долларов) в 2020 году.

Объявление результатов Aramco происходит в контексте, когда цены на нефть взлетели после российского вторжения в Украину.

Это также произошло спустя несколько часов после новой атаки йеменских повстанцев-хуситов на объекты энергетического гиганта на юге Саудовской Аравии, ведущего мирового экспортера сырой нефти и страны, возглавляющей военную коалицию в поддержку власти Йемена против поддерживаемых Ираном повстанцев.

По данным этой коалиции, средства ПВО Саудовской Аравии уничтожили одну баллистическую ракету и девять беспилотников, но мины с ловушками поразили свои цели, включая распределительную станцию Aramco на юге и завод по сжижению газа компании на западе.

- «Исключительный год» -

По данным коалиции, нападения причинили «материальный ущерб объектам и домам». Хуситы взяли на себя ответственность за нападения на «жизненно важные и важные» учреждения, включая инфраструктуру Aramco.

В 2019 году несколько авиаударов по двум объектам компании в восточном регионе страны временно сократили добычу нефти в королевстве вдвое.

Совет сотрудничества стран Персидского залива, группа, объединяющая шесть арабских петромонархий во главе с Саудовской Аравией, предложила начать переговоры в Эр-Рияде 29 марта, чтобы попытаться урегулировать конфликт в Йемене.

Но повстанцы предупредили, что не войдут на «вражескую» территорию, хотя и заверяют, что не выступают против начала переговоров.

Aramco, ведущий мировой экспортер нефти, объявила о чистой прибыли в размере 88,2 миллиарда долларов в 2019 году, прежде чем пандемия COVID-19 ударила по мировой экономике, особенно нефтяному и авиационному секторам.

Генеральный директор компании Амин Насер приветствовал эти результаты: «Исключительный 2021 год для Aramco с точки зрения финансовых, операционных результатов, инициатив, достижений и предстоящих инвестиций, несмотря на проблемы и сложный глобальный контекст, вызванные пандемией», говорится в заявлении.

«Эти сильные результаты демонстрируют нашу бюджетную дисциплину, нашу гибкость в условиях меняющихся рыночных условий и нацеленность на нашу долгосрочную стратегию роста», - добавил он.

Насер подчеркнул, что «перспективы остаются неопределенными из-за различных макроэкономических и геополитических факторов», и напомнил, что «энергетическая безопасность имеет решающее значение для миллиардов людей во всем мире».

Саудовская Аравия стремится диверсифицировать свою экономику, зависящую от нефти, с помощью Государственного инвестиционного фонда (PIF), суверенного фонда королевства, инвестирующего в различные сектора на национальном и глобальном уровнях.

В феврале королевство «передало» 4% акций Aramco PIF, стоимость которых оценивается в 80 миллиардов долларов, операция, направленная на «поддержку реструктуризации национальной экономики».

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