Сан-Маркос: Что будет с абитуриентами, купившими тест? Отвечает ректор

После отмены процесса приема в 2022-II годы в Национальный университет Сан-Маркос (UNMSM) его ректор Джери Рамон объяснил что будет с заявителями, которые жульничали при покупке просочившегося теста.

В этой связи Рамон отметил, что соответствующие расследования уже проводятся совместно с Управлением прокурора по предупреждению преступности для выявления правонарушителей. «Если бы было обнаружено, что студент купил тест, эти студенты будут ущербны навсегда и никогда не смогут поступить в университет», - сказал он телеканалу TV Peru.

Точно так же ректор заявил, что эти плохие практики использовались в течение многих лет в декане Америки, но пришло время заявить о своем имидже.

«Чтобы принять это решение, нужно проявить смелость. Я знаю, что будет немало вопросов, но нельзя продолжать нарушать образ Сан-Маркоса. Я хочу четко заявить, что если такое случалось раньше, то этого больше не повторится. Это является следствием предыдущих лет. Мы установили рекорд того, как были даны баллы и сходства оценок, и сегодня как никогда коррупция должна выйти из Сан-Маркоса», - добавил он.

В поисках того, чтобы не отменять другой процесс приема из-за дальнейших утечек, Рамон объявил о реорганизации Центрального приемного управления для оптимизации мер безопасности при подготовке, подаче заявок и оценке экзаменов.

Следует отметить, что на прошлой неделе сообщалось о «предполагаемой утечке» вступительного экзамена. Кроме того, сегодня человек сообщил о новой утечке, даже показав доказательства на телевизионном канале.

«Предполагается, что это третья сторона, которая не участвует в процессе вступительных экзаменов. Он выходит, осуждая, что улики были просочились, и показал их на канале. Нам нужно знать, кто прислал ему доказательства. Я думаю, что самое правильное и этичное, в связи с прозрачностью и безопасностью процесса, - это отменить экспертизу», - пояснил он Андскому агентству.

Ректор UNMSM попросил напомнить, что конкурс на въезд в Сан-Маркос очень жесткий и что для достижения вакансии на медицинском факультете каждый молодой человек должен пройти еще 75 лет.

«Если есть студенты, которые так стараются учиться, которые приезжают из самых отдаленных деревень, не имея поддержки семьи, несправедливо, что тот, у кого есть деньги и который может купить тест, забирает вакансию, оставляет ее без возможности учиться. Поэтому я счел удобным отменить полный процесс приема, который включает дни 12, 13, 19 и 20 марта, до нового программирования», - сказал он.

Что касается оплаты права на экзамен, Джери Рамон подчеркнул, что «оплата (как право на вступительный экзамен) абитуриентам гарантирована». То есть тем, кто пересдает тест в объявленные даты, не придется вносить дополнительную плату за него. Никакой дополнительной информации о днях, когда будут проходить новые испытания, он сосредоточился лишь на том, чтобы указать, что они обеспечат, что утечка не повторится.

«Мы просим родителей с пониманием. Мы не можем позволить студентам сдавать тесты на покупку и которые не посвятили себя обучению. Сан-Маркос - это конкуренция, Сан-Маркос не может позволить себе принимать трейдеров в рамках нашей любимой альма-матер», - сказал он.

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