В Сан-Фелипе, Нижняя Калифорния, зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.0

Землетрясение магнитудой 4,0 и глубиной 10 километров насторожило жителей города Сан-Фелипе сегодня в 1:19 по местному времени (7:19 UTC).



По предварительным данным, эпицентром движения было 70 км к востоку от этого населения в штате Нижняя Калифорния.

Влияние на человеческие жертвы и материальный ущерб, причиненный этим теллурическим движением в штате Нижняя Калифорния, остается неустановленным, учитывая недавние события.



Перед лицом значительной сейсмической активности Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (Cenapred) рекомендует не впадать в слухи или ложные новости и сообщать только официальным источникам, таким как органы гражданской защиты, как местные, так и государственные, а также федеральные.



После тремора проверьте свой дом на предмет возможных повреждений, используйте мобильный телефон только в экстренных случаях, не зажигайте спички или свечи, пока не убедитесь, что нет утечки газа, и помните, что могут произойти толчки землетрясения, поэтому важно быть начеку.



Перед землетрясением вы также можете предпринять следующие шаги: подготовить план гражданской защиты, принять участие в учениях по эвакуации, определить зоны безопасности дома, в школе или на рабочем месте и подготовить аварийный рюкзак.



Во время землетрясения сохраняйте спокойствие и оставайтесь в безопасной зоне, держитесь подальше от предметов, которые могут упасть; если вы находитесь в машине, припаркуйтесь и держитесь подальше от зданий, деревьев и столбов; а если вы находитесь на побережье, держитесь подальше от пляжа и укрывайтесь на возвышенностях.

(Иллюстрация: Джовани Перес/Infobae)

Землетрясения в Мексике

Мексика расположенный в районе с высокой геологической активностью, что подвергает его постоянному риску землетрясений. Доказательством этого стали землетрясения 1985 и 2017 годов, которые причинили большой ущерб, однако они не были крупнейшими в истории страны, несмотря на то, что они были одними из самых присутствующих в памяти как граждан, так и иностранцев.

28 марта 1787 года колониальная Оахака была потрясена сильнейшим землетрясением, зарегистрированным на сегодняшний день в Мексике. С магнитудой 8,6 за ним последовало цунами, которое вышло на 6 километров за пределы побережья.

Эксперты из Центра контрольно-измерительных приборов и сейсмической регистрации (Cires) считают, что аналогичные ситуации можно будет повторить в ближайшем будущем. Эти выводы были сделаны в результате исследования, проведенного в 2009 году, в котором была сделана попытка проанализировать вышеупомянутое событие. Тогда было сказано, что землетрясения аналогичной магнитуды могут происходить на побережье Мексики и Центральной Америки. Это связано с тем, что этот район имеет большой потенциал для событий геологического характера, учитывая его местоположение в так называемой проломе Герреро.

Однако меньшая величина сейсмического события не обязательно приводит к незначительному воздействию на здания и инфраструктуру. Так, в 1985 и 2017 годах жителям столицы, Мехико, пришлось столкнуться с разрушениями, вызванными двумя землетрясениями, которые стали водной частью их жизни.

19 сентября 1985 года произошло в 7:19 по местному времени (13:19 UTC) с магнитудой 8,2 и эпицентром в штате Герреро. После этого землетрясения многие думали, что такого больше не повторится. Но это повторилось ровно 32 года спустя.

В 2017 году это произошло в 13:14 по местному времени (18:30 UTC) с эпицентром в районе между штатами Пуэбла и Морелос. Тогда число погибших достигло 369 человек.

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