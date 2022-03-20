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Воскресенье 20 март 2022
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Россия

Сэм Бернс вновь подтверждает свой титул на чемпионате Valspar

Newsroom Infobae

20 март 2022

Writing Sports, 20 марта Американец Сэм Бернс вновь подтвердил титул в воскресенье на чемпионате Valspar, в котором выиграл второй год подряд, на этот раз обыграв своего соотечественника Дэвиса Райли в плей-офф на курорте Innisbrook Resort в Палм-Харборе (Флорида, США). Оба игрока завершили четыре раунда со счетом 267 ударов (17 ниже номинала), что на один меньше, чем у американца Джастина Томаса, занимающего восьмое место в мировом рейтинге, и американца и Мэтью НеСмита. На первой дополнительной лунке, сыгранной на 18-й лунке, два гольфиста подписали пару, но на второй, сыгранной на 16-й, Бернс ударил очень длинный птичий путт, который дал ему чемпионство. Сэм Бернс, 25 лет и 17-й номер в мире, уже имеет три титула в PGA Tour. В прошлом году он выиграл предыдущие два: Valspar и Sanderson Farms Championship. В этом году он ранее отыграл шесть турниров с девятым местом у Арнольда Палмера как лучший результат и три пропущенных сокращения подряд. Дэвис Райли, которому также 25 лет и 399 в рейтинге, имел два титула профессионала, как в 2020 году, так и во втором дивизионе PGA Tour, Korn Ferry Tour. В Valspar он стремился открыть свой послужной список на первом автодроме. Испанец Джон Рам продолжит тридцать восьмую неделю подряд в качестве мирового номера, не сыграв, так как две его угрозы, американец Коллин Морикава и норвежец Виктор Ховланд, финишировали на 68-м и 33-м местах. ШЕФ

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