Вторжение России в Украину может зайти в тупик

Miembros del servicio de las tropas prorrusas en uniformes sin insignias conducen un vehículo blindado con la letra "Z" pintada en él en la ciudad de Volnovakha, controlada por los separatistas, durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la región de Donetsk, Ucrania, el 11 de marzo de 2022. REUTERS/ Alejandro Ermochenko

По словам западных официальных лиц и военных экспертов, попытка России завоевать Украину может завести в тупик, поскольку тяжелые потери и потери техники сказываются на российских войсках, которые не подготовлены и пока не достигли ни одной из своих первоначальных целей.

Линии фронта почти не сдвинулись более чем за неделю. По оценкам западной разведки, россияне гибнут или получают ранения со скоростью до 1000 человек в день .

Видео сожженных танков и брошенных конвоев постоянно транслируются в украинских социальных сетях вместе с фотографиями погибших российских солдат, сдающихся российских солдат, голодных российских солдат, крадущих кур у местных фермеров, и все чаще разрушенных тел украинских гражданских лиц, которые гибнут в результате ракетных и артиллерийских ударов.

Жестокость российского нападения только усилилась по мере замедления прогресса, когда Россия заменила жестокие бомбардировки гражданского населения прогрессом на поле боя. Украинцы, которые ежедневно живут в городах, окруженных или частично окруженных российскими войсками, платят цену военных действий, которые начали идти не так с самого раннего утра.

Но в отсутствие существенного прогресса на местах и с учетом масштабов потерь, нанесенных ее рядам, российская военная кампания вскоре может стать нежизнеспособной, и войска не смогут продвинуться вперед из-за отсутствия достаточного количества живой силы, запасов и боеприпасов, говорят аналитики и официальные лица.

По их словам, следующие две недели могут иметь решающее значение для определения исхода всей войны. Если Россия не сможет быстро улучшить свои каналы снабжения, обеспечить подкрепление и укрепить падающий моральный дух войск на местах, ее цели могут оказаться недостижимыми.

«Я не думаю, что украинские войска могут изгнать российские войска из Украины, но я не думаю, что российские войска могут отнять у Украины гораздо больше», - сказал Роб Ли, бывший морской пехотинец США, который сейчас является высокопоставленным сотрудником Института внешнеполитических исследований.

Оценка, проведенная в субботу Институтом изучения войны (ISW), пошла дальше. «Украинские войска победили начальную кампанию этой войны», - сказал он. Конфликт, по его словам, сейчас зашел в «тупик».

События на поле боя все еще могут измениться: например, если русским удастся захватить осажденный и отчаянный город Мариуполь, освободив свои силы для усиления наступления в других местах.

Но в широко распространенной статье на этой неделе американский генерал в отставке и европейский военный ученый утверждают, что российские силы близки к достижению того, что военные стратеги называют «высшей точкой» своего наступления, а это означает, что они достигнут предела своей способности вести войну, которую они имеют решил продолжить.

«Российская завоевательная война на Украине сейчас вступает в критическую фазу; гонка за достижение кульминации наступательного потенциала России и обороноспособности Украины», — писали генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес и Джулиан Линдли-Френч, который возглавляет аналитический центр Alphen в Нидерландах. Они выступают за постоянные усилия Соединенных Штатов и их союзников по предоставлению военных поставок Украине в надежде, что украинские войска смогут воспользоваться этим «окном возможностей» для достижения уступок за столом переговоров.

«Я думаю, что у России нет времени, рабочей силы или боеприпасов, чтобы поддерживать то, что они делают сейчас», - заявил в интервью Ходжес, который сейчас работает в Центре анализа европейской политики в Вашингтоне. По его словам, оценка предполагает, что Запад продолжает наращивать военную поддержку Украины, позволяя украинским силам идти в ногу со своим сопротивлением.

Российская армия по-прежнему имеет подавляющее превосходство по численности и оснащению по сравнению с меньшей и менее вооруженной украинской армией. Линдли-Френч предупредила, что Россия все еще может изменить борьбу, если сможет пополнить свои трудовые ресурсы и запасы.

«Было бы большой ошибкой думать, что Россия не может выдержать эту войну», - сказал он. «Теперь они не могут, но могут исправить это», скорректировав тактику и привлекая подкрепление.

Однако, добавил он, «если русские не смогут действительно улучшить свою игру и начать ротацию [войск] формирований на линии фронта, эта конкретная сила сталкивается с проблемой».

Официальные лица США отказываются делать публичные прогнозы о ходе войны, но говорят, что есть четкие признаки того, что русские борются за сохранение имеющихся у них сил и изо всех сил пытаются найти подкрепление и решить свои материально-технические трудности.

Украинские солдаты идут рядом с поврежденным автомобилем на месте боевых действий с российскими войсками после того, как Россия начала крупную военную операцию против Украины в Киеве, Украина. 26 февраля 2022 года. REUTERS/Валентин Огиренко

Призывы к Китаю о военной помощи, до сих пор безуспешная попытка вербовки сирийцев и разговоры о доставке подкреплений из других частей России и сепаратистской территории Южной Осетии в Грузии пока не привели доказательств того, что новые войска находятся в пути.

«Сам факт, что они говорят о пополнении запасов и ресурсах, говорит о том, что они начинают беспокоиться», - сказал высокопоставленный сотрудник Министерства обороны США, который говорил на условиях анонимности для обсуждения деликатных вопросов.

«Это довольно необычно, после трех недель у них все еще остаются те же проблемы с логистикой и поддержанием, и они рассматривают дополнительные способы преодоления этого дефицита из-за пределов Украины», - добавил чиновник.

Российские войска, которые изначально ворвались в Украину как минимум с четырех направлений, ожидали, что их примут в качестве освободителей и не были готовы к длительной борьбе, говорят официальные лица и эксперты. Вместо этого русские столкнулись с ожесточенным сопротивлением, и теперь они разбросаны по нескольким фронтам, увязли в трудоемких осадах и без ранее запланированных линий снабжения для поддержания затяжной войны, говорят официальные лица и эксперты.

По словам Ли, текущая карта поля боя указывает на масштаб трудностей.

По его словам, из того, как российские войска двигались в первые часы войны, их ключевыми задачами были захват Харькова, второго по величине города Украины, объединение оккупированного Донбасса с портовым городом Одессой вдоль юга Украины и, самое главное, захват столицы Киева молниеносное продвижение с севера.

Спустя более трех недель российские войска пока не достигли ни одной из этих целей.

Им не удалось полностью окружить северо-восточный город Харьков, несмотря на то, что он находится всего в нескольких милях от российской границы. Его стремление захватить портовый город Одесса было остановлено ожесточенным украинским сопротивлением у ворот Николаева. Его усилия по объединению аннексированной Россией территории Крыма были охвачены все более кровопролитной осадой Мариуполя.

Россияне добились прогресса на востоке, в Луганской и Донецкой областях, которые Россия признала независимыми республиками накануне войны и которые были частично оккупированы поддерживаемыми Россией силами с 2014 года. Но эти достижения не соответствуют амбициозной первоначальной цели вторжения.

Тело российского военнослужащего лежит рядом с уничтоженной российской военной техникой на обочине дороги на окраине Харькова 26 февраля 2022 года после российского вторжения в Украину. - Украинские войска отбили нападение России на Киев, но «диверсионные группы» проникли в столицу, сообщили официальные лица в феврале 26 лет, поскольку Украина сообщила о гибели 198 гражданских лиц, включая детей, после вторжения России. Вызывающий президент Украины Владимир Зеленский поклялся, что его прозападная страна никогда не уступит Кремлю, даже когда Россия заявила, что выпустила крылатые ракеты по военным объектам. (Фото Сергея БОБОКА /AFP)

По словам Ли, надежды россиян на окружение Киева, не говоря уже о том, чтобы захватить его, начинают угасать. Российские войска остаются в ловушке примерно в 15 милях от города, и хотя официальные лица США говорят, что Россия перебрасывает тыловые войска на фронт в ожидании нового импульса в столице, линия фронта не сдвинулась с места.

Тем временем, по словам Ли, россияне умирают все более неустойчивыми темпами. Хотя Россия все еще имеет огромные резервы живой силы, она уже выделила большую часть своих боеготовых сил, и почти наверняка они несут основную тяжесть потерь, сказал он.

Подтвержденных жертв нет, и Россия не обновила 498 погибших, объявленных через неделю после начала войны. Но из 168 тактических батальонных групп российской армии 120 уже сражаются на местах, что составляет около 100 000 солдат из 190 000, отправленных в Украину. Это означает, что Россия уже выделила 75% своих боеспособных сил, говорят официальные лица США.

По оценкам западной разведки, по меньшей мере 7000 россиян, вероятно, были убиты и 20 000 ранены, и если предположить, что боевые силы пострадают сильнее всего, это может означать, что до трети основных боевых сил в настоящее время выведено из строя, сказал Ли.

«Это большая потеря, и ее нелегко заменить», - сказал он. Россия может привлечь новобранцев или вызвать больше резервистов, но это разбавит возможности сил в целом, «и это не в интересах России», сказал он.

Украинские войска также понесли потери, хотя публично неизвестно, сколько, потому что они также не опубликовали никаких цифр. По словам Джека Уотлинга из лондонского Королевского института объединенных служб, чем дольше будет продолжаться война, тем опаснее будет ее положение и тем больше шансов, что Россия преодолеет свои первоначальные ошибки .

Но, отметил он, украинские силы, похоже, остаются высокомотивированными, в то время как есть явные признаки того, что моральный дух среди российских войск продолжает снижаться, сказал он. Российские войска продолжают сдаваться, бросать свои транспортные средства и проявляют мало признаков инициативы в районах, которые они контролируют, признаков «того, что это не хорошо мотивированная сила», сказал он.

Поскольку наступательные возможности России уменьшаются, риск увеличения числа жертв среди гражданского населения высок. Согласно оценке ISW, тупиковая ситуация, скорее всего, станет «очень жестокой и кровавой», потому что российские войска с большей вероятностью будут полагаться на бомбардировки городов для оказания давления.

Есть признаки того, что у России заканчиваются высокоточные ракеты, говорят официальные лица США, а это означает, что российские войска также будут все чаще прибегать к использованию так называемых тупых бомб, сбрасываемых без разбора на гражданские районы в попытке их подавить.

По мнению официальных лиц и аналитиков, Украина вряд ли сможет изгнать Россию с территории, которую она до сих пор занимала. Но нынешние трудности, с которыми сталкиваются россияне, открывают возможность того, что украинцы смогут хотя бы прекратить борьбу с ними, тем самым оказывая давление на Россию, чтобы она согласилась на решение путем переговоров.

Главный вопрос уже прошел: сколько времени потребуется русским, чтобы завоевать Украину, чтобы «Украина могла застопориться с Россией?» , заявил западный чиновник, который выступал на условиях анонимности. «Сейчас они неплохо справляются».

«Следующие две недели будут довольно решающими», — сказал Уотлинг. Война не закончится через две недели, прогнозировал он, и все признаки из Москвы говорят о том, что русские скорее удвоятся, а не пойдут вниз, что делает войну более смертельной для украинцев даже по мере того, как она идет более медленными темпами.

«Шансы очень высоки в пользу россиян. Это ваша война, которую нужно проиграть. Причина, по которой они не достигают своей цели, во многом из-за собственной некомпетентности, отсутствия координации», - сказал он.

«На самом деле все сводится к тому, собираются ли русские действовать сообща».

(c) 2022 год, Вашингтон Пост

Продолжайте читать:

Россия имеет половину золотовалютных резервов, заблокированных международными санкциями после вторжения Украина