Россия выдвинула ультиматум Мариуполю и пригрозила местному правительству военным трибуналом, если оно не сдаст южный украинский город

Foto del domingo de tropas prorusas en un tanque en las afuera sde Mariupol Mar 20, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Министерство обороны России потребовало от местных властей Мариуполя передать город российским войскам к 5 часам утра по местному времени в понедельник (в 11 часов вечера по восточному времени в воскресенье), говорится в сообщении российского государственного информационного агентства РИА Новости.

Информационное агентство сообщило, что Министерство обороны откроет гуманитарные коридоры в город до 10 утра по местному времени понедельника и «хочет получить письменный ответ Киева на эти предложения к 5:00».

Свою информацию РИА Новости объяснило комментариями руководителя Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева.

«С 10 утра до 12 вечера — для всех украинских вооруженных формирований и иностранных наемников — временная приостановка боевых действий по согласованному с Украиной маршруту. С 12 часов будет осуществляться одновременное прохождение гуманитарных конвоев с продовольствием, медикаментами и предметами первой необходимости», — сказал Мизинцев.

Призывая городских чиновников сдаться, РИА Новости цитирует Мизинцева: «Мы обращаемся к одиозным бандитам, которые несут ответственность за сотни жизней ни в чем не повинных людей, и теперь они называют себя представителями официальных местных властей этого единого города Мариуполя».

«Именно вы теперь имеете право на исторические выборы: либо вы со своим народом, либо с бандитами, иначе военный трибунал, который вас ожидает, — это всего лишь незначительная вещь, которую вы уже заслужили из-за презренного отношения к своим собственным гражданам, а также к ужасные преступления и провокации, которые вы уже устроили», — заявил Мизинцев, передает РИА Новости.

Тела людей, погибших во время российского вторжения, лежат на земле рядом с могилами местных жителей, похороненных в осажденном южном портовом городе Мариуполь, Украина 18 марта 2022 года

Согласно местным источникам, около 400 000 человек оказались в ловушке в Мариуполе более двух недель из-за интенсивных обстрелов, которые отключили центральное электричество, отопление и водоснабжение.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье назвал осаду Мариуполя «актом террора, который запомнится на века вперед».

ПЕРЕГОВОРЫ ВОЗОБНОВЯТСЯ

Параллельно с боевыми действиями в нескольких мировых столицах продолжается напряженная работа по возвращению сторон за стол переговоров.

Как заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, переговоры по поиску выхода из конфликта продвинулись до «почти соглашения» по четырем из шести поднятых вопросов.

В интервью, опубликованном в это воскресенье газетой Hürriyet, глава турецкой дипломатии подвел итоги своих поездок в Москву и Львов (западная Украина) на прошлой неделе, где он встретился со своими российскими и украинскими коллегами Сергеем Лавровым и Димитро Кулебой соответственно.

Министр заверил, что в переговорах между делегациями обеих сторон уже пройден долгий путь, но для мира потребуется встреча на высшем уровне, то есть между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По данным газеты «Украинская правда», делегации обеих стран возобновят переговоры в режиме онлайн в понедельник, 21 марта, в попытке приблизить позиции к наиболее спорным моментам и приблизить возможную встречу Путина и Зеленского.

Ранее стороны трижды встречались лично: 28 февраля, 3 марта и 7 марта.

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