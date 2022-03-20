Россия выдвинула ультиматум украинским войскам покинуть Мариуполь завтра

Москва, 20 марта Россия призвала украинские войска в это воскресенье покинуть город Мариуполь на юго-востоке Украины в понедельник, до полудня. «В таком случае организованный выезд из города будет происходить следующим образом: с 10 до 12 часов все украинские вооруженные подразделения и иностранные наемники без оружия и боеприпасов (смогут покинуть город) по маршруту, согласованному с Украиной», — заявил Михаил Мизинцев, начальник управления национальной обороны России Центр управления. Мизинцев обвинил украинских «националистов» в сеянии «хаоса» и «террора» в Мариуполе и серьезной гуманитарной катастрофе в городе. Командующий заявил, что российские войска не применяли тяжелое вооружение в городе, а пророссийские ополченцы в Донецке не воюют с российской армией. В то же время он заверил, что украинские войска, которые сложат оружие, смогут покинуть Мариуполь «безопасно и без опасности для жизни». С полудня гуманитарные конвои смогут въезжать в город с продовольствием, медикаментами и предметами первой необходимости как из Киева, так и с территорий на востоке страны, которые не находятся под их контролем. В то же время Мизинцев призвал международные организации, в том числе ООН и Красный Крест, направить своих представителей в город для наблюдения за эвакуацией мирных жителей. Он настаивал на том, что местные жители могут свободно выбирать любой гуманитарный коридор, предлагаемый как Россией, так и Украиной, или оставаться в городе. Два дня назад украинское правительство признало, что в настоящее время не имеет возможности направлять военное подкрепление в Мариуполь. Алексей Арестович, советник президента Володомира Зеленского, заявил, что ближайшие силы находятся на расстоянии более 100 километров или уже участвуют в других боевых действиях. «В настоящее время нет военного решения для Мариуполя. Это не только мое мнение, это еще и мнение военных», - сказал он.Efe мес. /ммг