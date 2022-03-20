Рост удержания налогов на побочные продукты сои: «Правительство рассматривает сельское хозяйство как сокровищницу последней инстанции», - заявил президент производителей масла

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, FEBRERO 16: México, en su enfrentamiento con Estados Unidos, insiste en que reemplazará a este país en sus exportaciones agropecuarias y amenaza con importar soja y también maíz de la Argentina y Brasil. Foto NA: MINAGROzzzz

Решительные заявления президента Палаты нефтяной промышленности и Центра экспорта зерновых (CIARA - CEC) Густаво Идигораса после заявления правительства об увеличении удержания побочных продуктов сои. «В целом они рассматривают сельское хозяйство не как источник занятости, богатства и роста, но видят в сельском хозяйстве казну последней инстанции», - сказал он в диалоге с CNN Radio.

Бенчмарк нефтяной промышленности также отметил, что сектор анализирует Указ об увеличении удержаний, который был опубликован вчера. В этой связи Идигорас заявил: «На мой взгляд, декрет имеет недостатки незаконности, потому что правительство не делегировало полномочия по повышению ставок с тех пор, как оно потеряло их 31 декабря. Вот почему этот рост не имеет правовых оснований».

Вот почему глава CIARA-CEC не исключил, что организация делает представление в суд с целью остановить рост. Возможные действия также оцениваются в отношении таможенных органов, где происходит уплата удержаний, и в различных областях управления, которые ввели увеличение налогов.

«Меры, объявленные вчера правительством, наказывают занятость и индустриализацию Аргентины. Экономическая команда отчаянно ищет меры и не находит рецепта для борьбы с инфляцией и идет не в ту сторону», — прокомментировал лидер. Он добавил: «Повышение налогов на основные экспортные продукты Аргентины и там, где наша страна является мировым лидером по этим продуктам, - это наказать себя со всех точек зрения. И тем более в сценарии мирового спроса и устойчивых международных цен».

Идигорас также отметил, что в последние несколько дней они представили различные предложения национальным должностным лицам по продвижению других видов мер. В этой связи он напомнил, что в период с 15 февраля по 15 марта поступило около непредвиденных 1,33 млрд. долл. США из-за роста цен, которые можно было бы использовать для решения нынешней проблемы инфляции, а также других.

С другой стороны, экспортный и нефтяной сектор предложили правительству открыть квоты на экспорт кукурузы и пшеницы. «Хотя они частично восприняли эту идею, мы предложили выпустить кукурузу, которая позволила получить 700 миллионов долларов в свежем виде через несколько дней, потому что экспортеры ожидали выплаты удержания», - сказал Идигорас.

Густаво Идигорас, президент Палаты нефтяной промышленности Аргентины

«Рост внешних цен затрагивает всех. В экспортирующих странах, таких как Аргентина, таких как Бразилия, Парагвай, Уругвай и другие, повышение внешних цен подразумевает рост инфляции только на 5% в год. В Аргентине рост составляет 5% в месяц. Ясно, что рост цен на сельскохозяйственную продукцию не является центральной причиной роста инфляции в нашей стране», - добавил он.

Критика

Вчера во время пресс-конференции министр сельского хозяйства Хулиан Домингес уточнил, что увеличение удержания побочных продуктов сои не должно повлиять на цены на масличные семена, получаемые аргентинским производителем. «Производитель уже получил скидку в 33%, и это прибыль, которую получают только нефтяные компании», - прокомментировал чиновник в отношении 31% ставок на соевую муку и масло, которые теперь будут облагаться налогом в размере 33%.

Что касается слов министра сельского хозяйства, Густаво Идигорас сказал: «Сообщение меня очень беспокоило, потому что он сам сказал мне, что он против повышения удержания добавленной стоимости и что это повлияет на всю цепочку сои. Министр Домингес сказал нам, что ему очень неудобно поднимать удержания на соевом промышленном комплексе. Все мы знаем, что это влияет на всю цепочку сои. 31% удержания налогов является налоговым долевым капиталом, а не льготой. Сегодня экспорт сырых бобов в правительство Китая выигрывает, что является единственным бенефициаром этой ситуации».

Наконец, относительно того, какими будут отношения с держателем сельскохозяйственного портфеля после вчерашних заявлений и продолжает ли он ему доверять, президент CIARA-CEC сказал: «Я доверяю только фактам. И правда в том, что факты показывают мне, что это правительство выступает против занятости в промышленности Аргентины и против экспорта. Поэтому я буду действовать соответствующим образом».

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