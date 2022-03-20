Гонки берут верх над классикой; побеждает Индепендьенте 2-1

БУЭНОС-АЙРЕС (AP) - Гоночный клуб сбил с ног и владел Авельянедой, обыграв 2-1 в качестве гостя Independiente в межзональный классический день Кубка аргентинской футбольной лиги.

В других дерби, сыгранных в субботу, Сан-Лоренцо-Уракан и Колон-Юнион сравняли счет без очков, а Банфилд обыграл Лануса со счетом 1:0 на выезде.

В это воскресенье наступит черед Superclassic между Ривер Плейт и Бока Хуниорс, которые будут играть на стадионе «Монументаль» в самом ярком седьмом свидании.

Гол Энцо Копетти за 85 минут определил иск на стадионе «Либертадорес де Америка» и временно катапультировал Racing, единственного непобедимого в соревновании, на вершину зоны А.

Визит был продвинут через Габриэля Оша через 3 минуты, и Independiente удалось сравняться с Лукасом Гонсалесом в 55 лет, также с целью.

У Фернандо Гаго был очень хороший первый тайм, но во втором тайме он был перегружен хозяином, который улучшился с доходом Алана Соньоры и «Сальтиты» Гонсалеса в перерыве.

Команда Эдуардо Домингеса смогла сохранить три очка, но пост и отличная игра вратаря Томаса «Чилы» Гомеса помешали им сделать это.

И визит завершился неожиданной победой в его единственной связанной игре дополнения (большая помощь Факундо Мура для точного определения Копетти).

«Мы показываем, что в неблагоприятном контексте мы знаем, как противостоять. Мы не должны отдать должное сопернику, который во втором тайме нас подтолкнул», — заявил «Демон» Hauche после четвертой победы Racing в последних пяти классиках.

На стадионе «Nuevo Gasómetro» Сан-Лоренсо и Уракан предлагали плохую классику района.

«Циклон» стремился к большему и имел наилучшие шансы у ног Рикардо Центуриона с едва широким выстрелом.

«Глобо», который продлил серию проигрышей (две победы и шесть ничьих) до восьми официальных матчей против своего вечного соперника, беспокоился только о конце.

Классик города Санта-Фе также был в долгу.

Колон, который девять лет не побеждал Юниона в «генерал-бригадном генерале Лопесе», представил приглашенного вратаря уругвайца Сантьяго Меле.

В «Ла Форталезе» Банфилд продлил своё «отцовство» над Ланусом в так называемом «Южном классике» Большого Буэнос-Айреса.

Главного гола защитника Лучано Лолло было достаточно для того, чтобы «Таладро» набрал три очка и поднялся на пятое место в зоне А. Это могло быть аннулировано, потому что мяч не был правильно размещен во время выполнения предыдущего поворота.

Ланус во главе с Хорхе Альмироном переживает кризис результатов и разделяет последнюю позицию в Зоне B. «Гранате» имеет семь матчей (три ничьи и четыре поражения), не обыграв своего классического соперника.

В это воскресенье, помимо спора о Суперклассике, будут разыграны дерби городов Росарио и Ла-Плата между Central-Newell и Gymnasia-Estudiantes соответственно.