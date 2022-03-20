PSG играет в фоновом режиме

Sports Writing, 20 марта Пари Сен-Жермен покинул стадион «Луи II» после проигрыша «Монако» со счетом 3:0, что разоблачило команду Маурисио Почеттино в двадцать девятом туре Лиги 1 во Франции. Без Лео Месси, низкого из-за гриппа, и Анхеля Ди Марии, парижская команда показала свою худшую версию против соперника, который находится вне европейских позиций, но который нашел свой приз за приверженность своих футболистов и серый уровень, предлагаемый его соперником. Килиан Мбаппе продемонстрировал свое разочарование, особенно когда команда Монако вышла вперед до получаса с голом Виссама Бен-Йеддера на пасе Юссуфа Фофаны. Далеко не реагируя, лидер соревнований, томящийся с тех пор, как его выбил «Реал Мадрид» в Лиге чемпионов, взял на себя крупный крах. На 68-й минуте команда Филиппа Клементе забила второй гол, за работу немца Кевина Фолланда, получив пас от Рубена Агилара. Почеттино попытался переломить ситуацию и вывел на поле аргентинца Мауро Икарди и Идрису Гейе вместо Джорджино Вейнальдума и Леандро Паредеса. А потом, со счетом явно против него, он удалил Неймара из игры. Все стало хуже. Бен Йеддер усилил наказание для команды гостей за шесть минут до конца, заменив пенальти. Пари Сен-Жермен потерпели четвертое поражение в Лиге 1. Его руководство не находится под угрозой. У него тринадцать очков впереди «Стад Ренн», но имидж, предлагаемый командой, ставит под сомнение роль некоторых игроков, а также тренера. ШЕФ апа/изм