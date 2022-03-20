Порту побеждает Боавишту со счетом 0:1 и укрепляет лидерство в Португалии

Лиссабон, 20 марта, Порту обыграл Боавишту 0-1 в это воскресенье, закрепив первое место в португальской футбольной лиге первого дивизиона с 73 очками, что на шесть больше, чем «Спортинг», второе место. Единственный гол в матче забил португальский нападающий Фабиу Виейра на 32-й минуте. В 1963 году голкипер дома Бракали остановил пенальти против бразильца Эванилсона, который имел возможность сыграть вничью за Боавишту. «Бенфика» остается третьей в таблице, отставая от «драконов» на 12 очков. В это воскресенье он обыграл Эшторил со счетом 2:1 с голами Рафы Силвы и Гонсалу Рамоса. Ниже, на позициях прямого вылета, Морейренсе и Белененсеш закрывают таблицу с 20 и 18 очками соответственно. ШЕФ чгг/сат (фото)