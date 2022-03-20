Оливейра правит в Мандалике, Маркес - самая неподходящая жертва

Хуан Антонио Льядос Ломбок (Индонезия), 20 марта Португалец Мигель Оливейра (KTM RC 16) воцарился на трассе Мандалика, сцене индонезийского Гран-при MotoGP, и в котором испанец Марк Маркес (Repsol Honda RC 213 v) сыграл самую неожиданную потерю после жестокой аварии во время свободной практики перед гонкой . Маркес перенес до четырех падений за выходные в Индонезии, в четвертом он пролетел по воздуху и ударил себя сотрясением мозга, что в итоге посоветовало ему не участвовать в гонке, в которой дождь был еще одним главным главным героем. В то время как категории Moto3 и Moto2 не имели никаких проблем в своем развитии, хотя промежуточная категория была сокращена с 25 кругов 16 из-за плохого состояния асфальта в поворотах 2, 3, 10 и 17, когда должна была начаться подготовка к категории MotoGP, настоящий потоп обрушился на Мандалику. Гонка MotoGP, после решения сократить гонку Moto2, также была сокращена с 27 до 20 кругов, но дождь сыграл решающую и временами тревожную роль. Вода привела к череде задержек, которые вызвали страх отмены гонки, но перемирие, данное дождем, позволило начать работу с задержкой в час с четвертью в экстремальных условиях трассы, в которых проявились навыки самых быстрых гонщиков на воде, во многих случаях тех, кто это делает не обладают наибольшим механическим потенциалом в своих мотоциклах. И хотя в первые минуты произошел ряд изменений, и все, казалось, предвещало, что именно австралиец Джек Миллер (Ducati Desmosedici GP21) собирался навязать свои навыки в этих условиях, появилась фигура Оливейры, стартовавшая с седьмой позиции в стартовая формация, и который с твердым пасом и несколькими быстрыми кругами карьеры покинул всех своих соперников. Миллер также не выдержал давления тех, кто пришел сзади, француза Иоганна Зарко (Ducati Desmosedici GP22) и Фабио Квартараро (Yamaha YZR M 1), которые добились лучшего тренировочного времени, хотя в начале гонки он подавал некоторые признаки слабости, но с прохождением кругов оно росло и в зрелищном камбэке занял второе место. Лучшим испанцем в этой категории стал Алекс Ринс (Suzuki GSX RR), который боролся за лидирующие позиции, но в итоге должен был довольствоваться пятым местом, опередив своего партнера по команде и чемпионку мира по MotoGP в 2020 году Джоан Мир. Гонщик Somkiat Chantra (Kalex) дал своей стране, Таиланду, первую победу в чемпионате мира по мотоспорту, выиграв Moto2 с авторитетом и соло после того, как снялся в нескольких быстрых гоночных кругах, чтобы доказать свою кредитоспособность в Мандалике, где его сопровождал на подиуме итальянец Селестино Виетти ( Kalex), который занял первое место в чемпионате, а Арон Канет (Kalex) занял третье место. Итальянец Деннис Фоджа (Honda) одержал уверенную и громкую победу, первую в этом году, в Moto3, опередив испанцев Изан Гевару (GasGas) и Карлоса Татая (CFMoto). Фоджа является новым лидером чемпионата мира, набрав 34 очка, что на одно больше, чем испанец Серхио Гарсия Дольс (GasGas), четвертый в гонке, и с товарищем испанцем Изаном Геварой третьим с 28 очками. ШЕФ СОО/ЕА