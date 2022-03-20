Оливейра признал, что хороший старт позволил ему победить

Ломбок (Индонезия), 20 марта португалец Мигель Оливейра (KTM RC 16) признал, что большая часть успеха его победы была обусловлена хорошим стартом, который он сделал, потому что «без этого хорошего старта гонка была бы другой для меня, потому что за другими гонщиками ничего не было видно, потому что из-за дождя или, скорее, из-за брызг воды, которая была на трассе». «Было трудно увидеть и понять сцепление с трассой, но через несколько кругов я увидел, что могу больше тянуть, хотя в таких условиях довольно сложно участвовать в гонке, потому что на тренировке у вас больше времени, и вы можете управлять шинами по-другому, хотя, к счастью, у меня все получилось хорошо. и я последовала за Джеком (Миллером), и там я поняла, что мне нужно», — вспоминает Оливейра. «Я смог найти брешь и преодолеть его», - сказал он о Миллере и заявил, что «если бы было еще семь кругов, я не знаю, что бы произошло, потому что Фабио (Quartararo) был очень силен позади, но, к счастью, я смог вернуться на подиум и с победой», португальский гонщик KTM был доволен. «Я видел, что у «Пекко» и Мартина были проблемы с «аквапланированием» на первом повороте, и я не знал, что там так много воды, это был вопрос инстинкта, чтобы иметь возможность кататься с таким количеством воды», - сказал он. «Было всего две гонки, но, очевидно, мы хотим продолжать поддерживать эту сильную позицию в следующих гонках, и мы не хотим занимать хорошие позиции в двух-трех гонках, и все, мы хотим постоянно быть впереди, и для этого нам нужно много работать, как это принято в этой категории, где там много конкурентоспособности, как он видит во втором квартале с таким равенством, поэтому мы фокусируемся на том, чтобы быть быстрыми и получать хорошие результаты в гонке», - сказал он. ШЕФ СОО/ЕА