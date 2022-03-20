Тренер сборной попросил провести предсезонные ночные матчи

УЭСТ-ПАЛМ-БИЧ, Флорида, США (AP) — Дейв Мартинес, тренер Washington Nationals, активно просил команду проводить больше ночных матчей в предсезонье.

Его желание исполнилось.

Из пяти команд, включенных в предсезонное расписание Nationals, только «Нью-Йорк Метс», их субботние соперники, получат больше ночных матчей в Лиге Грейпфрутов в этом году, чем шесть в Вашингтоне.

«Я думаю, что это дает игрокам новый взгляд на подготовку, потому что мы играем ночные матчи, а затем разворачиваемся и играем днем», - сказал Мартинес. «Даже когда есть другой состав, игроки могут привыкнуть вставать после ночной игры и готовиться».

Тренер из Пуэрто-Рико не единственный, кто хочет, чтобы поединки начались позже.

«Я бы предпочел, чтобы это происходило постоянно», — сказал менеджер «Метс» Бак Шоуолтер.

Мартинес считает, что игра ночью будет отвечать нескольким практическим целям. Особенно в предсезонке, который был сокращен из-за локаута.

Это позволило ему наблюдать Патрика Корбина, вероятного открывателя стартовой игры, в его второй баттинговой практике предсезонки утром.

Левша Корбин сделал 42 подачи во время трех смоделированных иннингов, в том, что, вероятно, было его последней подготовительной сессией перед первым стартом в Лиге грейпфрутов.

Затем, вечером, Мартинес наблюдал, как доминиканец Нельсон Круз, его недавно приобретенный слаггер, ударил за двойной удар и попал сингл влево, в своей первой игре с Nationals.

Первые четыре матча команды перед сезоном дома начнутся в 6:05 дня. Подавляющее большинство игр регулярного сезона в Вашингтоне начинаются позже.

«Особенно в последние недели предсезонки я всегда удивлялся, почему мы не играем больше ночных матчей, чтобы подготовиться к нашему расписанию», — сказал первый игрок бейсбола Джош Белл.

Улучшение освещения стадиона позволяет командам планировать больше предсезонных ночных матчей.

Хотя огни в предсезонных комплексах не достигают яркости полей высшей лиги, Мартинес сказал, что система в Ballpark of the Palm Beaches, где играет его команда, нисколько не умаляет этого.

«Они - один из лучших огней, которые есть», - сказал он.