понедельник, 21 марта 2022 г.

КОРЗИНА - NBA: Шарлотта Хорнетс-Нью-Орлеан Пеликанс, Кливленд Кавальерс-Лос-Анджелес Лейкерс, Детройт Пистонс-Портленд Трэйл Блэйзерс, Филадельфия 76ers-Miami Heat, Бруклин Нетс-Юта Джаз-Чикаго Буллс-Торонто Рэпторс, Хьюстон Рокетс - Вашингтон Уизардс, Оклахома-Сити Тандер-Бостон Селтикс и Даллас Маверикс- Миннесота Тимбервулвз. . ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ - Вольта а Каталония (Испания) (до 27) (фото). . ФУТБОЛ - Пресс-конференция тренера сборной Уругвая Диего Алонсо за три дня до матча между Селестой и Перу в предпоследний день южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре. - Аргентина. 7-й день: оборона и правосудие - Арсенал Саранди и Аргентинос младший. -Велес Сарсфилд. — В Колумбию. 12-й тур: Ягуары из Кордовы. Магдалена, Депортиво Кали-Атл. Национальный и Ind. Санта Фейт-Атл. Букараманга. - Чили. 7-й день: Антофагаста-У. Ла Калера и У. испано-Нюбленсе. - Эквадор. 5-й день: отд. Куэнка. католик. - Парагвай. 7-й день: Такуари-Насьональ Асунсьон и генерал Кабальеро (JLM-Guairena). - Перу. 7-й день: UTC-Спорт Уанкайо и Сан-Мартин-Карлос Маннуччи. — Уругвай. 6-й тур: Бостон Ривер - Дефенсор Сп. и Монтевидео Сити-Данубио. . МОТОСПОРТ - Анализ чемпионата мира по футболу после спора о Гран-при Индонезии. «Бастианини лидирует, но Quartararo приближается, и Маркес страдает». Информация от Хуана Антонио Лладоса. . ТЕННИС - Предварительный просмотр турнира ATP Masters 1000 и WTA 1000 в Майами, который пройдет со вторника 22 марта по воскресенье 3 апреля. - Отборочные матчи ATP и WTA после турнира в Индиан-Уэллсе. — ДЭП/ОСЕ