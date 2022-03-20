Мексиканец Сантьяго Гонсалес падает в финале парного разряда в Индиан-Уэллсе

Индиан-Уэллс (США), 20 марта мексиканец Сантьяго Гонсалес упал в эту субботу в финале мужского парного разряда в Индиан-Уэллсе с французом Эдуардом Роджер-Васселином против пары, сформированной американцами Джоном Изнером и Джеком Соком. Изнер и Сок были объявлены чемпионами калифорнийского турнира по пустыне, победив Гонсалеса и Роджер-Васселина со счетом 7-6 (4) и 6-3 за один час 19 минут. 38-летний Гонсалес уже выиграл парные титулы на турнирах Буэнос-Айреса и Кордовы (Аргентина) в этом году вместе с аргентинцем Андресом Молтени. В финале женского парного турнира Индиан-Уэллса Ифань Сюй и Чжаоксюань Ян победили американку Азию Мухаммад и японку Ену Шибахару со счетом 7-5 и 7-6 (4). Индиан-Уэллс закроет свой выпуск 2022 года в это воскресенье индивидуальными финалами. Польская Ига Святек встретится с греческой Марией Саккари в 13:00 (20:00 по Гринвичу), а испанец Рафа Надаль встретится с американкой Тейлор Фриц не ранее 15:00 (22:00 по Гринвичу).