Фраза Мбаппе, которая обнажает внутренние проблемы PSG: «Мы должны быть профессиональными»

Soccer Football - Ligue 1 - AS Monaco v Paris St Germain - Stade Louis II, Monaco - March 20, 2022 Paris St Germain's Kylian Mbappe changes his jersey during the match REUTERS/Stephane Mahe

В это воскресенье «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) проиграл «Монако» со счетом 3:0 и обострил кризис после выбывание Лиги чемпионов в руках «Реала». В матче, в котором Лионель Месси не играл за грипп, команда Маурисио Почеттино потерпела поражение, а Килиан Мбаппе выступил после финального свистка.

Французский нападающий, которого телекамеры застали очень расстроенным во время матча, высказался перед микрофонами Amazon Prime Video, и не скрывал своего дискомфорта по поводу выступления команды: «Если у нас есть минимум уважения к тому, что мы делаем, за то, кем мы хотим быть и к чему стремимся быть, мы должны быть профессионалы. Мы не сыграли хорошую игру и пришло время поздравить «Монако», - сказал он.

The Young Wonder выделил концепцию «быть профессиональным» и «уважать» щит PSG, что привлекает внимание в этот момент, особенно потому, что сказал нечто похожее на своего тренера, Почеттино: «Этого не может произойти. Этого не может случиться. У нас могут быть плохие выступления, но не с таким отношением. Недопустимо начинать матч таким образом. Уважение к клубу и нашим болельщикам имеет основополагающее значение», — заявил аргентинец.

Мбаппе, стартовавший в это воскресенье, также попросил признать «Монако» за его выступление, но добавил: «Цель состоит в том, чтобы претендовать на десятый титул. Остальное, я думаю, людям все равно. Мы можем победить со счетом 9:0, люди все равно будут думать о Лиге чемпионов. Мы должны оставаться профессионалами. Мы должны уважать себя, болельщиков, людей и свои семьи».

ПСЖ проиграл «Монако» со счетом 3:0 (Reuters)

Фразы молодого стрелка не кажутся случайными в рамках команды, отмеченной тем, что она не смогла выполнить свою высшую цель - посвятить себя в континентальном соревновании, и что после этого поражения ее фигуры Месси и Неймар молчали. В то же время французский футболист, похоже, играет в этой футболке свои последние матчи, поскольку в конце сезона истекает срок его облигации, и, несмотря на предложения, которые он получил от руководства, он решил не продолжать.

Тот факт, что Мбаппе говорил об уважении и профессионализме и что Почеттино был расстроен «отношением» своих лидеров, являются явными подсказками о том, что в раздевалке «ПСЖ» после поражения на «Бернабеу» что-то сломалось. С девятью днями вперед и 12 очками впереди на вершине Лиги 1, все, похоже, указывает на то, что, несмотря на конфликты, парижская команда завершит кампанию празднованием. Хотя в футболе может случиться все, что угодно.

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