Массовое присутствие на похоронах влиятельного раввина Каниевского в Израиле

Сотни тысяч ортодоксальных евреев собрались в воскресенье недалеко от Тель-Авива, чтобы присутствовать на похоронах влиятельного раввина Хаима Каниевского по прозвищу «Принц Торы», на фоне строгих мер безопасности, направленных на предотвращение давок.

Ключевая фигура иудаизма и лидер евреев литовской общины, Канивеский скончался в пятницу в возрасте 94 лет. Его похороны были назначены на воскресенье днем в Бней-Браке, православном городе, прилегающем к мегаполису Тель-Авив, в центре страны.

Как выяснило AFP, тысячи верующих заполнили улицы и собрались на лестницах и даже на крышах, чтобы присутствовать на похоронах.

«Я заплакал, когда узнал, что умер», — сказал Шломо Лугасси, 41-летний верующий, который безуспешно пытался прорваться сквозь толпу, чтобы попасть в дом покойного раввина.

«Как евреи мы знаем, что то, что (еврейский) народ придерживается Торы, и этот человек был Тора, по его знанию», - добавил он.

Израильская полиция оценила приток примерно в 750 000 человек и направила 3000 офицеров, а также военизированные формирования, чтобы предотвратить трагедию, подобную той, которая произошла в апреле 2021 года, когда паническое бегство во время массового еврейского паломничества унесло жизни 45 человек, включая детей, на севере Израиля.

«Раввин всегда старался приветствовать каждого человека с открытым сердцем», — говорится в заявлении премьер-министра Израиля Нафтали Беннетта.

«Он был настоящим общественным лидером, который из своего скромного дома в Бней-Браке (недалеко от Тель-Авива) руководил десятками тысяч людей в Израиле, с мудростью, здравым смыслом и редким мастерством», - добавил он.

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