Макри прокомментировал борьбу между Альберто Фернандесом и Кристиной Киршнер: «Нет ни плана, ни лояльности, не говоря уже об ответственности за управление»

El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), en una fotografía de archivo. EFE/Divyakant Solanki

Как он часто это делает, бывший президент Маурисио Макри использовал свои социальные сети для комментирования политической ситуации в стране. Таким образом, он сослался на одобрение парламентом соглашения с МВФ и подчеркнул, что благодаря голосованию «Вместе за перемены» страна избежала дефолта. Он также прокомментировал борьбу между Альберто Фернандесом и Кристиной Киршнер, сказав: « Нет ни плана, ни лояльности, не говоря уже об ответственности за управление ».

«Голосование (в Конгрессе) также обнажило все переломы, которые существуют на президентском посту», - сказал он в своем тексте, добавив: «Необычным образом правительство нашло своего злейшего врага внутри самой правящей партии. Эта внутренняя борьба показывает всем аргентинцам то, что мы всегда знали, президентскую пару объединяет только взаимная потребность достичь и сохранить власть, а не проект, ни идеи, ни видения».

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