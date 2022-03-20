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Воскресенье 20 март 2022
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Россия

Макри прокомментировал борьбу между Альберто Фернандесом и Кристиной Киршнер: «Нет ни плана, ни лояльности, не говоря уже об ответственности за управление»

Бывший президент выразил себя через социальные сети. Он заявил, что «Вместе за перемены» избежали дефолта, сопровождая соглашение с МВФ в Конгрессе, но предупредил об экономической ситуации: «Она очень серьезная и угрожающая»

Newsroom Infobae

20 март 2022
El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), en una fotografía de archivo. EFE/Divyakant Solanki
El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), en una fotografía de archivo. EFE/Divyakant Solanki

Как он часто это делает, бывший президент Маурисио Макри использовал свои социальные сети для комментирования политической ситуации в стране. Таким образом, он сослался на одобрение парламентом соглашения с МВФ и подчеркнул, что благодаря голосованию «Вместе за перемены» страна избежала дефолта. Он также прокомментировал борьбу между Альберто Фернандесом и Кристиной Киршнер, сказав: «Нет ни плана, ни лояльности, не говоря уже об ответственности за управление».

«Голосование (в Конгрессе) также обнажило все переломы, которые существуют на президентском посту», - сказал он в своем тексте, добавив: «Необычным образом правительство нашло своего злейшего врага внутри самой правящей партии. Эта внутренняя борьба показывает всем аргентинцам то, что мы всегда знали, президентскую пару объединяет только взаимная потребность достичь и сохранить власть, а не проект, ни идеи, ни видения».

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