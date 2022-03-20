Ливерпуль-Сити и Челси-Кристал Пэлас, полуфиналы

Writing Sports, 20 марта Ливерпуль и Манчестер Сити, с одной стороны, и Челси против Кристал Пэлас являются полуфиналами Кубка Англии, как показала жеребьевка, состоявшаяся в это воскресенье. Оба матча пройдут 16 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, а победители будут соревноваться в финале, который определит чемпиона, который унаследует корону, завоеванную Лестером в прошлом году. Ливерпуль выбыл из Ноттингем Форест в четвертьфинале (0-1), а «Манчестер Сити» обыграл Саутгемптон (1-4). Кристал Пэлас избавился от «Эвертона» (4-0), а «Челси» обыграл турнир в Мидлсбро (0-2) в субботу. ШЕФ апа/изм