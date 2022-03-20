Леброн творит историю, Маверикс спотыкается, а волки зачищают Бакса

Лос-Анджелес (США), 20 марта Леброн Джеймс стал вторым лучшим бомбардиром в истории НБА в эту субботу в регулярном сезоне в короткий день, когда Даллас Маверикс из Луки Дончича наткнулся на Шарлотт Хорнетс, а «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Милуоки Бакс». ВОЛШЕБНИКИ 129 - ЛЕЙКЕРС 117 Леброн Джеймс (36 937 очков) превзошел Карла Мэлоуна (36 928 баллов) как второй по величине бомбардир в истории НБА, рейтинг, в котором «Кинг Джеймс» уже опередил Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков). 12 февраля Леброн стал лучшим бомбардиром в истории НБА, если очки, заработанные в регулярном сезоне, будут добавлены к очкам матчей плей-офф, но официальный рекорд НБА учитывает только матчи регулярного сезона. Помимо впечатляющих рекордов Леброна в 37 лет, «Лейкерс» проиграли «Уизардс» в матче, который они выиграли с 15 очками в третьей четверти. Кристапс Порзингис (27 очков, 16 из них в четвертой четверти) сыграл ключевую роль в возвращении некоторых Wizards, которые сделали бесполезными 38 очков, 10 подборов и 6 передач Леброна. Бразилец Рауль Нето сыграл за Wizards 18 минут, в которых у него было 5 очков, 2 подбора и 2 передачи. ШЕРШНИ 129 - МАВЕРИКС 108 37 очков Луки Дончича, который не играл в четвертой четверти, потому что результат уже был определен, было недостаточно для того, чтобы Даллас Маверикс покинул Шарлотту с победой. Для «Хорнетс», набравших 20 за 42 в трехочковых, семь игроков набрали более 10 очков, при этом Майлз Бриджес (23 очка, 8 подборов, 3 передачи), Пи Джей Вашингтон (21 очко и 3 подбора) и Терри Розье (18 очков, 6 передач и 6 подборов) в качестве основных ориентиров. ТИМБЕРВУЛВЗ 138 - БАКСЫ 119 Доминиканец Карл-Энтони Таунс набрал 25 очков и 9 подборов в ошеломляющей победе Миннесоты Тимбервулвз с четырьмя победами подряд и одной из самых модных команд лиги над «Милуоки Бакс», где Джаннис Антетокунмпо не играл из-за боли в колене. Пэт Коннотон, Брук Лопес и Крис Миддлтон принесли по 15 очков за «Бакс», где конголезско-испанский Серж Ибака сыграл 21 минуту и набрал 5 очков и 5 подборов. Патрик Беверли (Волки) и Джордж Хилл (Бакс) были исключены в первой четверти за драку, которая началась с трений между Сержем Ибакой и Тауреаном Принсом. КАВАЛЕРС 113 - ПОРШНИ 109 Детройт Пистонс выиграли 12 очков в третьей четверти и получили сенсационный Джерами Грант (40 очков), но в итоге они отпустили игру против «Кливленд Кавальерс». Дариус Гарланд (24 очка и 12 передач) был лидером «Кавальерс», который одержал две победы подряд и пытается занять шестое место на Востоке, последнее в прямом доступе в плей-офф. КЛАССИФИКАЦИЯ Восточная конференция .1. Майами Хит (47-24) .2. Филадельфия 76ерс (43-26 .3. Милуоки Бакс (44-27) .4. Бостон Селтикс (43-28) .5. Чикаго Буллз (41-29) .6. Кливленд Кавальерс (41-30) .7. Торонто Рэпторс (39-31) .8. Бруклин Нетс (37-34) .9. Атланта Хоукс (35-35) 10. Шарлотта Хорнетс (35-35) 11. Вашингтон Уизардс (30-40) 12. Нью-Йорк Никс (30-40) 13. Индиана Пэйсерс (24-47) 14. Детройт Пистонс (19-52) 15. Орландо Мэджик (18-53) Западная конференция: .1. Финикс Санз (57-14) .2. Мемфис Гриззлис (48-23) .3. Голден Стэйт Уорриорз (47-23) .4. Юта Джаззи (44-26) .5. Даллас Маверикс (43-28) .6. Денвер Наггетс (42-29) .7. Миннесота Тимбервулвз (42-30) .8. Лос-Анджелес Клипперс (36-37) .9. Лос-Анджелес Лейкерс (30-41) 10. Нью-Орлеан Пеликанс (29-41) 11. Сент-Энтони Спёрс (27-44) 12. Портленд Трэйл Блэйзерс (26-43) 13. Сакраменто Кингз (25-47) 14. Оклахома-Сити Тандер (20-50) 15. Хьюстон Рокетс (17-53). СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ (воскресенье 20 марта) Индиана Пэйсерз - Портленд Трейл Блэйзерс Хьюстон Рокетс - Мемфис Гризлиз Атланта Хоукс - Нью-Орлеан Пеликанс Орландо Мэджик - Оклахома-Сити Сан Сакраменто Кингз - Финикс Санз Нью-Йорк Никс - Юта Джазз-Юта Денвер Наггетс - Бостон Селтикс Филадельфия 76ерс - Торонто Рэпторс Голден Стэйт Уорриорз - Сан-Антонио Сперс.