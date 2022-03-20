Лидер Порту побеждает Боавишту и сохраняет свое лидерство

Порту (1-е место) выиграл со счетом 1:0 во время своего визита в Боавишту (13-е место) в дерби, которое завершило 27-й тур португальской лиги в воскресенье, после чего «Драконы» сохранили преимущество в шесть очков над Лиссабонским спортингом (2-е место).

Единственный гол за «Порту» в это воскресенье подписал Фабио Виейра (32-я минута).

Благодаря этой победе Порту удалось выйти в брейк сборной с комфортным отрывом в шесть очков по сравнению со вторым, Sporting Lisbon, который в субботу выиграл со счетом 3:1 в Витории-де-Гимарайнш (6-е место).

«Бенфика» (3-е место), прошедшая квалификацию в четвертьфинал Лиги чемпионов, выиграла 2-1 в это воскресенье против Эшторила (7-е место) и все еще отстает от Порту на 12 очков, что далеко от титульного боя.

— Результаты 27-го тура португальской лиги:

- пятница:

ФК Визела - Фамаликан 1 - 1

- суббота:

Тондела - Арока 2 - 2

Санта-Клара - Белененсеш 0 - 0

Витория де Гимарайнш - Спортинг Лиссабон 1 - 3

Жил Висенте - Морской 1 - 1

Пасуш Феррейра - Морейренсе 2 - 1

Бенфика - Эшторил 2 - 1

Портимоненсе - Спортинг Брага 1 - 2

Боавишта - Порту 0 - 1

Рейтинг: Стс Дж Г Е П ГК Диф

1. Порту 73 27 23 4 0 68 19 49

2. Спортинг Лиссабон 67 27 21 4 2 54 17 37

3. Бенфика 61 27 19 4 4 68 25 43

4. Спортинг Брага 49 27 14 7 6 43 26 17

5. Жил Висенте 46 27 12 10 5 38 26 12

6. Гимарайнш 36 27 10 6 11 37 0

7. Эшторил 34 27 8 10 9 31 32 -1

8. Маритиму 33 27 8 9 10 31 34 -3

9. Пасуш Феррейра 33 27 8 9 10 25 32 -7

10. Санта-Клара 31 27 7 10 10 30 43 -13

11. Портимоненсе 29 27 7 8 12 26 32 -6

Двенадцать. ФК Фамаликан 28 27 6 10 11 33 41 -8

13. Боавишта 27 27 4 15 8 31 40 -9

14. ФК Визела 26 27 5 11 11 29 45 -16

15. Арока 23 27 5 8 14 25 48 -23

16. Тондела 22 27 6 4 17 33 54 -21

17. Морейренсе 20 27 4 8 15 24 44 -20

18. Белененсеш 18 27 3 9 15 15 46 -31

. /бдс/др