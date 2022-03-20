Хуан Форн и истории, воспринимаемые как идеальные артефакты передачи

Всего через несколько дней после смерти Хуана Форна был объявлен уход Nieblita del Yi, книги, написанной им и его партнершей Марией Домингес, основанной на рассказе Гильермо Энрике Хадсона и проиллюстрированной Тереситой Олхаберри. Посмертная публикация может указать только на один вопрос, если она касается Форна — того человека, столь дорогого всем, кто его знал и который обладал невероятной страстью к текстам и письму — его отношения с литературой переживают всё, даже смерть.

Хадсон — писатель XIX века, родившийся в Аргентине, точнее, в Кильмесе, в семье английских родителей. В возрасте 33 лет по состоянию здоровья он эмигрировал в Британию и начал плодовитую писательскую карьеру с работы, основанной на его мемуарах, в основном в Аргентине, хотя он также был фанатичным орнитологом, основателем Общества защиты птиц в Англии и почетным президентом Серебряного почетного общества. Далеко и давно и The Purple Land, пожалуй, самые мощные его работы о его пребывании в стране.

«Nieblita del Yi», последняя книга, которую Хуан Форн написал перед смертью

Infobae Cultura побеседовала с Марией Домингес о книге Nieblita del Yi, в которой собраны несколько литератур.

Как вам пришло в голову, что фрагмент Хадсона, автора, который обычно учится в колледже или в последние годы средней школы, может стать предметом книги для детской литературы?

— Идея превратить этот фрагмент в книгу, или, скорее, историю, которая является частью романа Хадсона, возникла в воображении Пабло Франко и Тереситы Олхаберри, промоутеров издательства Flor Azul — в дополнение к Тересите, иллюстрирующей страницы книги, — во время поездки они отправились в Уругвай, когда в театре Монтевидео увидели спектакль по мотивам The Purple Land и были в восторге. Пабло говорит, что на следующий день они бесконечно искали, пока не нашли его, издание романа, переведенного Идеей Вилариньо. Много лет спустя, в Мар-Азуле, когда у них уже было издательство, во время нашего визита с Хуаном в его дом они поговорили с нами об идее книги и показали нам историю. Затем произошло новое очарование. Я не совсем помню, каково это было, но Пабло утверждает, что я предложил Хуану, и он согласился, сделать бесплатную версию истории, которую Тере уже начинал иллюстрировать. Мне нравится думать, что Nieblita del Yí — это воплощение череды прелестей.

С другой стороны, я не уверен, что это просто книга для детской литературы. Я думаю, что Неблита может быть частью легиона нестареющих книг, которые содержат разные слои смысла, как будто это своего рода китайская шкатулка или мамушка.

— Форн раньше не публиковался в этом жанре, не знаю, писали ли вы. Как вы восприняли его открытие жанра как автора?

«Пока мы делали Nieblita, были моменты веселья и нежности, также были дебаты, но я сомневаюсь, что для Хуана это означало открытие жанра как автора. С одной стороны, он довольно много не верил гендерной категории и всегда стремился размыть границы. Чтобы написать, он остановился на том, что он назвал амфибией, и которое представляло собой своего рода путь побега, способ освободиться от жилета литературных классификаций. С другой стороны, в процессе написания я видел, как он активировал тот же механизм, который он использовал для задних обложек. Хуан понимал истории, истории как идеальные артефакты передачи, место, где общение происходит наиболее спонтанно. Тысячи раз я слышал, как он говорил: «Что меня интересует, так это рассказать историю», и это именно то, что происходит в Nieblita del Yí, мы рассказываем историю. Я думаю, что новинкой в этом случае мог бы стать опыт написания с кем-то другим: два способа решить, какие слова использовать, как вести диалог между двумя персонажами, как показать смысл истории, как написать окончание.

На задних обложках Хуан установил мысленный диалог с писателями, которых он читал, но, наконец, именно он решил, как рассказать. В Nieblita del Yí происходит нечто другое, потому что это результат суперпозиции и общения голосов, которые придали сюжету форму и смысл. Мы можем думать, что сначала там находится Хадсон, позже Idea Vilariño, затем голос Хуана и мой появляются вместе, и параллельно они сливаются с картинами Тере, где также появилась бесплатная иллюстрированная версия истории. Именно она превратила Неблиту в птицу. Когда мы с Хуаном увидели торчащий над головой черный клюв, нам пришлось вернуться к тексту и написать его по-другому.

— Каково было работать в четыре руки?

— Над этой книгой работали более четырех рук: пока Пабло искал идеальный формат и роли, он также был занят подготовкой к превращению в книгу, Тере рисовал до изнеможения на огромных холстах, мы с Хуаном писали, а Ана Армендарис вела себя как своего рода гениальный дизайнер, который был на расстоянии ответственность за слияние всего, что мы делали. Я думаю, что вся эта коллективная задача, совместная работа и время мацерации, которое было в книге, в конечном итоге придают книге такую большую ценность и красоту. Мы потратили на это четыре года, у нас было время в свою пользу. Мы работаем без спешки, без кондиционирования, в кругу друзей. Хуан всегда говорил, что если вы обратите внимание, история расскажет вам, как она хочет быть рассказана. Думаю, это то, что мы сделали, уделили время, чтобы выслушать и понять, как нам пришлось рассказать эту историю.

Теперь, когда книга находится в руках многих людей, история начинает расширяться и появляются новые вещи. Вчера мне сказали, что в Китае, в бассейне Хуанхэ, также есть огромная река под названием Йи, но есть ученый по этимологии, который утверждает, что название уругвайской реки происходит от гуарани и может быть переведено как могучая река, не отрезанная река.

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