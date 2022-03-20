Италия потеряла Ди Лоренцо в утешительном матче чемпионата мира

Правовой защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо, получивший травму правого колена, пропустит квалификационный плей-офф чемпионата мира 2022 года, объявил в это воскресенье итальянская команда.

Чемпион Европы прошлого года (19 команд, два гола) Ди Лоренцо вынужден был уйти в субботу из матча, в котором его команда победила Удинезе (2:1).

Пройдя медицинские тесты этим воскресным утром во Флоренции, на месте встречи Национале, Ди Лоренцо «будет недоступен для следующих матчей» национальной сборной и вернется в Неаполь, объявила Итальянская федерация.

Алессандро Флоренци (Милан), который фигурирует в списке, составленном Роберто Манчини в пятницу, должен занять место Ди Лоренцо, хотя не исключено, что тренер вызовет другого игрока.

Действующая чемпионка Европы Италия встретится с Северной Македонией в четверг в Палермо в полуфинале Утешительного этапа чемпионата мира и, если она победит, сыграет финал против победительницы Португалии-Турции 29 марта.

Проблемы накапливаются у Манчини, который не может рассчитывать на свою звезду Федерико Кьезу, получившую травму колена, в попытке квалифицировать Италию на Catar-2022 после того, как он был великим отсутствующим в России-2018.

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