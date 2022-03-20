Умер Исмаэль Ривера, первенец пуэрториканского сальсеро с тем же именем

Сан-Хуан, 19 марта, сын пуэрториканского певца Исмаэля Риверы, первенец легендарного одноименного сальсеро, скончался в эту субботу в возрасте 67 лет, предположительно от сердечного приступа, подтвердил Эфе источник, близкий к артисту. По словам источника, Ривера-младший поделился со своим партнером в своем автомобиле, когда он «начал чувствовать себя плохо» и умер на парковке ресторана быстрого питания в туристическом секторе Исла-Верде в Каролине, городе недалеко от Сан-Хуана. «Я только что потерял одного из своих лучших братьев», - сказал источник, который также сказал, что «Исмаэлито», прозвище, которое носила Ривера младший. Со своей стороны, Ричи Бастар, музыкант легендарного сальса-оркестра El Gran Combo из Пуэрто-Рико, также оплакивал кончину своего коллеги и соотечественника. «Ла Сальса в трауре, пусть Исмаэль Ривера-младший сын мэра Эль-Сонеро отдыхает в Пасе, мои соболезнования его семье и поклонникам (sic) «, - сказал Бастар в своих социальных сетях. Сын Вирджинии Фуэнтес-и-Риверы, известной как «Эль-Сонеро мэр», сын Риверы родился 10 декабря 1954 года в Сантурсе, округ Сан-Хуан и известном музыкальном и художественном районе, как подробно описано на сайте saocosalsa.com. Воспользовавшись опытом, который он видел и слышал от своего отца, в 1977 году Ривера-младший присоединился к Combo de Cortijo, режиссером которого стал Рафаэль Кортихо, музыкальный учитель своего отца. В этой группе сын Ривера имел возможность стать мужским голосом альбома «El Sueño del Maestro», в то время как Фе Кортихо была исполнительницей женского пола. Затем Ривера-младший записал спектакль «Плоды человека», в котором выделяется тема «Бронзовая стена», посвященная его отцу. Кроме того, он участвовал в группе Кортихо и Су Бонче и работал в оркестрах Франсиско «Како» Бастара, Лос-Хихос-де-ла-Сальса, Эль Комбо де Сиемпре и ABC (Arte Boricua Cultura) Хесуса Сепеды, сына легендарного пуэрто-риканского музыканта и «отца» родных жанров la bomba и plena, Рафаэль Сепеда. После участия в этих группах сын Ривера выпустил альбом «La Leyenda Sigue», а затем вместе с детьми сальсерос Энди Монтаньеса и покойного Пеллина Родригеса представили альбом «Los hijos de los celebres». Среди последних музыкальных проектов, в которых он участвовал, был альбом Жилберто Санта-Розы «Colegas», где он участвовал над песней «Bailadores». Он также озвучил песни «El charlatán» и «El sazón de abuela» в проекте «100 Years of Lito Peña: A Musical Footprint», посвященном также легендарному пуэрто-риканскому музыканту и руководителю Панамериканского оркестра, в котором участвовал Исмаэль Ривера-старший. ШЕФ Джм/ч