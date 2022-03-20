Вторжение в Украину в прямом эфире: войска Кремля эвакуировали жителей Мариуполя против их воли на территорию России

Почти через месяц после начала российского вторжения Украина подсчитала, что около 850 мирных жителей погибли и 1400 получили ранения в результате жестоких нападений московских войск.

По мере роста международного давления на Кремль правительство Зеленского призвало Китай присоединиться к Западу в осуждении «российского варварства», после того как Соединенные Штаты предупредили Пекин о последствиях, если они поддержат нападение Москвы на страну.

Боевые действия на территории Украины становятся все более жесткими. Россия согласилась использовать гиперзвуковые ракеты во время своих атак, а украинские вооруженные силы утверждают, что в ходе столкновений уничтожили около 95 российских самолетов, 115 вертолетов, 72 системы запуска ракет и 44 системы противовоздушной обороны.

Далее, минута за минутой вторжения России: (украинское время, GMT+2):

Воскресенье, 20 марта:

4:30: Премьер-министр Японии Фумио Кисида и его индийский коллега Нарендра Моди в эти выходные призвали к «немедленному прекращению насилия» на Украине после российского вторжения, после проведения беседы на саммите в Нью-Дели.

Согласно совместному заявлению, опубликованному после их встречи, Кисида и Моди подчеркнули важность безопасности ядерных объектов в Украине и обязались принять меры для урегулирования гуманитарного кризиса, с которым столкнулась Украина.

«Оба лидера согласились с тем, что нет другого выхода, кроме диалога и дипломатии» для урегулирования конфликта», — заявил журналистам министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла.

«И премьер-министр Моди, и я подтвердили, что нам необходимо мирное урегулирование на основе международного права (...) Япония вместе с Индией будет продолжать пытаться закончить войну и продолжать поддерживать Украину и соседние с ней страны», — пояснил Моди.

Индия и Япония вместе с Соединенными Штатами и Австралией участвуют в Четырехстороннем диалоге по безопасности, который рассматривается как региональный оплот против растущей напористости Китая.

4:00: Президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановлении деятельности десяти оппозиционных партий на время военного положения, учитывая эскалацию вторжения и связи некоторых из них с Россией.

«Совет национальной безопасности и обороны принял решение, учитывая масштабную войну и связи некоторых политических структур с этим государством (Россией), приостановить любую деятельность ряда политических партий в период военного положения», — пояснил Зеленский в видеотрансляции рано утром на официальном государственные каналы украинец.

В частности, партиями, деятельность которых была приостановлена, являются «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Шариатская партия», «Наша», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Государство», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия», «Социалисты» и «Блок Владимира Балдо».

3:15: Начальник Следственного управления Главного управления Национальной полиции Украины в Харькове Сергей Болвинов сообщил, что с начала войны 24 февраля в этом украинском регионе погибло 266 мирных жителей.

Среди мирных жителей, погибших в результате бомбардировок российских войск, 14 детей, сообщает Болвинов в заявлении, опубликованном в его аккаунте в Facebook, в котором также было объявлено о трех смертях за последние 24 часа.

Харьков, город на северо-востоке Украины с населением 1,5 миллиона человек до вторжения России в Украину, осажден российскими войсками. Кроме того, в эту субботу город подвергся бомбардировке, а несколько жилых домов были поражены ракетами, сообщает украинское агентство «Униан».

2:30 Президент Швейцарии Игнацио Кассис заверил, что Швейцария «готова» стать посредником в урегулировании конфликта на Украине и заявил о готовности организовать переговоры между Киевом и Москвой.

«Швейцария сочетает нейтралитет с гуманитарной традицией (...) Это небольшая страна, которая твердо привержена свободе. (Швейцария) готова играть роль посредника за кулисами или вести переговоры», — заявил президент Швейцарии на демонстрации в Берне в поддержку Украины, сообщает RTS.

На мероприятии, на котором практически присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, президент Швейцарии выразил «надежду» на то, что оружие «будет быстро замалчено», и направил приветственное послание украинцам, которые нашли убежище в Швейцарии, как сообщает «24 часа».

2:00: Городской совет Мариуполя осудил, что российские войска эвакуируют жителей города на территорию России против их воли.

Об этом сообщил городской совет осажденного российскими войсками города в заявлении в Telegram, где поясняет, что «несколько тысяч жителей» были депортированы в Россию. Согласно заявлению, российские войска, как сообщается, укрылись в спортивном клубе, где более тысячи человек (в основном женщины и дети) скрывались от постоянных обстрелов.

По этой причине, а также для того, чтобы российская армия не использовала людные места для «похищения» жителя города Мариуполь, украинские войска были бы выведены «из этих районов», утверждают украинские власти.

«Известно, что захваченных мариупольцев доставили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей . После проверки часть жителей Мариуполя была перенаправлена в отдаленные города России, хотя судьба остальных неизвестна», — говорится в тексте.

1:20: По словам Кирилла Тимошенко, высокопоставленного чиновника офиса президента Владимира Зеленского, в субботу по крайней мере 6623 человека были эвакуированы через гуманитарные коридоры осажденных украинских городов.

Тимошенко сообщила, что из Мариуполя в Запорожье эвакуировано 4128 человек, в том числе 1172 ребенка.

По его словам, в Киевской области 1820 человек были эвакуированы из небольших городов, включая Бучу, Белогородку, Песковку и Гореничи, и были переведены в столицу Украины Киев.

По словам Тимошенко, из Луганской области эвакуировано 675 человек из других районов Украины.

00:05: Президент Украины Владимир Зеленский обратился в эту субботу к тысячам мирных демонстрантов, собравшихся в Берне, и призвал швейцарцев Правительство изымает счета российских олигархов.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на антивоенной демонстрации в Берне, Швейцария (Reuters/Arnd Wiegmann)

«Это тоже битва со злом», - сказал Зеленский в видеоконференции через переводчика за столом и в своей и без того типичной зеленой рубашке. Просьба наложить арест на счета олигархов была встречена аплодисментами.

Протестующие собрались у здания швейцарского парламента с украинскими флагами, чтобы осудить вторжение России, которое началось 24 февраля.

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