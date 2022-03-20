Инфографические прогнозы на 12П00 по Гринвичу

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

* Конфликт между Украиной и Россией:

1/ Первый спутниковый анализ ущерба в Мариуполе (135 x 145 мм)

* Бельгийский карнавал несчастного случая:

1/ Карта Бельгии с расположением Ла-Лувьер (45 х 50 мм)

2/ Карта с указанием положения Стрепи-Бракеньи, округа Ла-Лувьер, на юге Бельгии (90 х 101 мм)

*Голосование-Выборы-Франция-Политика:

1/Профили кандидатов для участия в президентских выборах (5 инфографики 45 x 120 мм)

* Эпидемия-вирус-пандемия здоровья:

1/ Количество смертей от covid-19 в разных странах по официальным данным и мировой баланс по состоянию на 18 марта в 11:00 по Гринвичу (91 x 66 мм)

2/ Глобальный баланс пандемии нового коронавируса по состоянию на 18 марта, 11:00 по Гринвичу (90 x 109 мм)

3/ Количество случаев и смертей от COVID-19 в Латинской Америке и Карибском бассейне и наиболее пострадавших странах по состоянию на 18 марта, 16:00 по Гринвичу (45 x 86 мм)

4/ Динамика новых случаев заболевания covid-19 за последние 7 дней по сравнению с предыдущей неделей с разбивкой по странам по состоянию на 17 марта (90 x 66 мм)

* Конфликт между Кубой, Россией, Украиной, ЕС, туризмом и пандемией: прибытие иностранных гостей на Кубу по месяцам, начиная с января 2019 года (135 x 80 мм)

Доступно:

- члены НАТО (3 инфографики)

- Украина-конфликт-Россия (10 инфографики)

ЭКОНОМИКА

Доступно:

- Конфликт-нефть-энергия (135 x 101 мм)

- Украина — Россия — конфликтная экономика — долг (135 х 71 мм)

- конфликты, связанные с сельским хозяйством, продовольствием, продовольственными беспорядками (135 х 85 мм)

- конфликт между Венесуэлой, Россией, США, дипломатией США и Украиной (90 х 71 мм)

- Аргентина - сельское хозяйство - сельскохозяйственные культуры - засуха (90 x 129 мм)

- экономика Чили - рост - ВВП (2 инфографики)

- экономика Бразилии - безработица (45 x 62 мм)

ОБЩЕСТВО/КУЛЬТУРА/ЛЮДИ/НАУКА

Доступно:

- Австралия, климат и окружающая среда: инфографика, показывающая процесс, который приводит к обесцвечиванию кораллов (180 x 69 мм)

СПОРТ

* Авто-F1-Мир-ЕА-НЭД:

1/ Количество титулов всех чемпионов Формулы-1 (135 x 136 мм)

2/ Инфографика с четырьмя чемпионами мира, все еще активными в сезоне Формулы-1 2022 года (90 x 101 мм)

3/ Информация о трассах и календарь на сезон Формулы-1 2022 года (180 x 175 мм)

4/Инфографика о поединке между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном, который пережил тяжелую схватку в сезоне Формулы-1 2021 года (135 х 101 мм)

5/ Инфографика с пятью пилотами, которые смогли преподнести сюрприз в сезоне Формулы-1 2022 года (135 х 108 мм)

6/ Презентация международного автодрома Бахрейна в Сахире, место проведения Гран-при 20 марта (90 х 95 мм)

7/ Пилоты и команды, формирующие стартовую сетку сезона Формулы-1 2022 года (45 х 300 мм, 90 х 166 мм, 135 х 115 мм)

8/ Инфографика, показывающая изменения, внесенные в правила Формулы-1 в 2022 году, которые, как ожидается, облегчат обгон в гонке (180 x 114 мм)

* Регби-шесть наций-2022-fra-eng: выступление Франции и Англии в турнире шести наций по регби с 2000 года (135 х 90 мм)

Доступно:

- Авто-F1-Мир-2022 (9 инфографики)

- Лига чемпионов FBL-EUR-2021-2022: (3 инфографики)

- CHN-Паралимпийские игры 2022 года (2 инфографики)

- Регби-шесть наций-2022 (1 инфографика)

грп/ру/нрм/ллу