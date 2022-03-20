В разгар сомнений аэропорт Нью-Мехико взлетает

Через три недели после референдума об отзыве президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор откроет в понедельник аэропорт Нью-Мехико, флагманское правительство, которое сомневается в его операционной и финансовой жизнеспособности.

Терминал, построенный армией на авиабазе Санта-Лючия в Сумпанго (штат Мехико), направлен на снижение насыщенности аэропорта Бенито Хуареса, который в 2021 году перевез 36 миллионов пассажиров, а в 2019 году - рекордные 50,3 миллиона пассажиров.

Фелипе Анхелес, названный в честь солдата мексиканской революции начала XX века, заменяет другой терминал, построенный правительством Энрике Пенья Ньето (2012-2018 гг.) в пригороде Тескоко за 13 миллиардов долларов.

По словам президента левых сил, избранного в 2018 году на шестилетний срок, окончательные инвестиции в новый комплекс составят 74 535 миллионов песо (3657 миллионов долларов).

Это будет открытие первой из крупных инфраструктурных работ. Другие, расположенные на юге страны, - это нефтеперерабатывающий завод в родном Табаско; поезд Майя, туристический проект протяженностью 1554 км, в котором также участвуют военные, и модернизация межокеанского коридора Теуантепек.

Лопес Обрадор, который расширил роль Вооруженных сил в нескольких областях, отмечает, что новый аэропорт, расположенный примерно в 50 км от столицы, «не имел перерасхода средств (...), является современным и был построен военными инженерами в рекордно короткие сроки, с низкими затратами и с использованием самых передовых технологий».

- Мало операций -

Инаугурация проходит в преддверии консультаций 10 апреля, в ходе которых мексиканцы решат, хотят ли они, чтобы президент - чья популярность в среднем 58% - закончил свой срок.

Плебисцит был включен в Конституцию правящим большинством в Конгрессе, но оппозиция отвергает его на том основании, что он направлен только на укрепление Лопеса Обрадора, который исключает внесение изменений в закон для осуществления переизбрания.

Новый аэропорт начнется с восьми ежедневных рейсов национальных авиакомпаний Volaris, VivaAerobus и Aeromexico (крупнейшей в стране, которая первоначально отказалась от участия) и венесуэльской Conviasa, единственной международной.

Лопес Обрадор также пригласил президента Delta работать из Сент-Люсии.

Фелипе Анхелес будет обслуживать одновременно с нынешним аэропортом и аэропортом соседней Толуки, в отличие от проекта Texcoco, который полностью заменил бы Бенито Хуареса.

Отраслевые аналитики, такие как Фернандо Гомес, считают, что этот фактор увеличивает риск несчастных случаев.

«Он должен был взять на себя большую часть операций (текущего аэропорта). И если не большинство, то это важная часть», — рассказывает Гомес AFP. Пока это происходит, «мы рискуем попасть в аварию».

Но руководство аэропорта сообщило газете Milenio, что они приняли навигационную модель, которая гарантирует одновременную деятельность.

Правительство планирует перевести 30% операций в Сент-Люсию в течение трех лет.

- Ретос-

Работа также связана с экологическими проблемами, такими как контроль за загрязнением и наземная связь, поскольку около 20 миллионов человек живут в Мехико и его мегаполисе.

Министерство окружающей среды предупредило о таких последствиях, как снижение объема и качества воды, сокращение флоры и изменение среды обитания дикой природы, которые, тем не менее, оно считает минимальными и подлежащими исправлению.

«В краткосрочной перспективе (проблема) заключается в дорожной инфраструктуре, и пропускная способность достаточно велика, чтобы при сокращении пропускной способности нынешнего аэропорта он мог удовлетворить спрос», - говорит капитан Мигель Валеро, бывший президент Ассоциации пилотов Мексики.

Правительство признает, что добраться до Сент-Люсии займет больше времени, поэтому пообещало сократить время документирования.

С финансовой стороны менеджеры аэропортов признают, что Фелипе Анхелес будет прибыльным только в 2026 году. Между тем, он будет финансироваться за счет государственных ресурсов, и будут применяться скидки, чтобы сделать деятельность компаний более экономичной.

Лопес Обрадор подчеркивает, что это будет постепенный процесс, который будет идти рука об руку с восстановлением экономики.

Аэропорт родился в разгар споров. До вступления в должность Лопес Обрадор уже решил отменить проект Texcoco после всенародного опроса, раскритикованного за нерепрезентативность, и заменить его проектом Сент-Люсии.

Аналитики считают, что это решение является одной из причин холодных отношений правительства Лопеса Обрадора с частным сектором.

юг/аксм/дг