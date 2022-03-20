«Я очень плохо поднял игру», признается Анчелотти

Тренер «Реала» Карло Анчелотти не скрывался в это воскресенье после падения со счетом 4:0 в классической лиге против «Барселоны», признав, что планировал матч «очень плохо».

«Подход не очень хороший, не получилось», сказал Анчелотти на пресс-конференции, заявив, что «мы играли очень плохо, я очень плохо планировал игру, но у нас есть время восстановить силы и хорошо подготовиться к последнему этапу сезона, чтобы выиграть титулы».

«Барса» играла лучше, они заслужили победу. Для меня не проблема взять на себя ответственность, потому что так и было. Иногда мы терпим неудачу, я терпел неудачу в этом матче», — признался тренер меренге.

«Это поражение очень вредит нам, но у нас девять очков впереди второй («Севилья»)», - вспоминал Анчелотти, имея в виду свой удобный матрас на вершине турнирной таблицы лиги.

«Если бы нам пришлось подвести итоги, мы бы набрали на девять очков вперед в лиге и оказались бы в четверти Лиги чемпионов», — напомнил итальянский тренер.

Анчелотти отверг, что команда заявила о проигрыше Карима Бензема: «Мы не должны думать, что проиграли, потому что Карима там не было».

Тренер Меренге предпочел ждать с нетерпением, полагая, что перерыв в сборной послужит возобновлению команды.

«То, что у нас перерыв, - это хорошо, мы можем восстановить Карима, Менди (оба травмированы), мы можем тренироваться, у нас есть время, чтобы переварить это поражение», - сказал он.

«Нам было очень больно, но, как я уже сказал, спокойствие», - заключил он.

пве-гр/др