«У меня было много сражений, но я все еще жив», — говорит Надаль после выхода в финал в Индиан-Уэллсе

После сдачи очередного трехчасового экзамена против процветающего Карлоса Алькараса испанский теннисист Рафаэль Надаль был рад, что в субботу продлил свою 20-победную серию подряд и вышел в финал Индиан-Уэллса.

35-летняя испанская звезда сломала сопротивление 18-летнего Алькараса со счетом 6-4, 4-6 и 6-3 в игре, в которой, помимо хронических проблем в левой ноге, ему пришлось лечиться от дискомфорта в груди в начале третьего сета.

«Я думаю, что в этом нет ничего важного», - позже пояснил он прессе. «Вероятно, это было из-за ветра, и я сделал несколько плохих движений (...) Но мне нужно было спросить, потому что мне было очень неудобно».

«Мне все еще немного жаль, но до завтрашнего дня осталось много часов, я уверен, что ничего не произойдет», - сказал Надаль менее чем за 20 часов до воскресного финала против американки Тейлор Фриц (20-й ATP).

После года, отмеченного его физическими проблемами, Надаль переживает лучший старт в своей карьере с тремя завоеванными титулами, включая Открытый чемпионат Австралии, с которым он стал мужским теннисистом с наибольшим количеством титулов Большого шлема (21).

«Что касается усталости, я чувствую себя неплохо. Я не могу жаловаться», - сказал он.

«У меня было много тяжелых сражений на этой неделе, но я все еще жив», - подчеркнул он. «Я в финале и хочу насладиться им».

Надаль избавился от похвалы за молодого Алькараса, новую жемчужину испанского тенниса, который, по его словам, имеет «все ингредиенты, чтобы стать невероятным чемпионом».

«Я больше не нервничал, потому что был молодым игроком. Я относился к нему как к одному из восьми лучших», - сказал он.

Надаль действительно пожалел, что матч стал «почти неиграбельным», когда во второй сет ворвался сильный ветер в сопровождении песка из пустыни Индиан-Уэллс.

«Проблема тенниса в том, что у нас нет регламента для этого. Нет никаких правил для ветра, ни одного, который не говорит, что с определенными милями в час вы должны приостановить матч», - вспоминал он.

«Иногда мне нравится играть на ветру, потому что это вызов, как когда я играю в гольф, постоянно искать решения», - вспоминал он. «Но дело было не только в ветре, я почувствовал песок в глазах, и мне стало немного больно (...) В некоторых ситуациях, таких как песчаная буря, мы могли бы добавить ее в книгу правил».

Что касается соперника по финалу, то Надаль посчитал, что Фриц «играет очень хорошо».

«Я некоторое время наблюдал за его (полуфинальным) матчем против (Андрея) Рублева, и он играл с большой решимостью, очень агрессивно», - сказал он.