Хэмилтон: «Это была сложная гонка, и мы добились наилучшего результата»

Написание спорта, 20 марта Англичанин Льюис Хэмилтон (Mercedes), семикратный чемпион мира Формулы-1, который финишировал третьим в это воскресенье на Гран-при Бахрейна, заявил в это воскресенье на автодроме Сахир, что это была «трудная гонка», от которой он очень рад, потому что они достигли « наилучший результат». «Первое, что я хочу сказать, это много, много поздравлений Ferrari, я очень рад, что они снова преуспевают, потому что это такая историческая и эпическая команда», - объяснил 37-летний Гамильтон, который держит исторические рекорды по «полюсам» и победам в F 1:103 в обоих случаях. «Сегодняшняя гонка была сложной для нас, у нас были проблемы во время тренировок, и это действительно лучший результат, которого мы могли достичь», — сказал эксцентричный и эффектный пилот Стивениджа. «Конечно, это было неудачно для двух других гонщиков (имея в виду двух гонщиков Red Bull: голландец Макс Верстаппен, ушедший в отставку на предпоследнем круге, и мексиканец Серхио Перес, который выбыл на последнем круге), но мы сделали все, что могли, и мы благодарны, что набрали эти очки», - сказал он. «Я знаю, что ребята очень усердно работают на заводе, и это не скоро изменится, но мы долгое время были лучшей объединенной командой, мы все знаем, что нам нужно держать голову ниже и что мы должны продолжать работать, потому что нам предстоит пройти долгий путь», - объяснил Хэмилтон после третьего финиш в Бахрейне. «Мы должны оптимизировать свои выходные и в какой-то момент мы вернемся к борьбе», — заявил семикратный чемпион мира из Англии. ШЕФ арх/собака