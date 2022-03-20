Гимнастика и студенты столкнутся с еще одной яркой классикой Ла-Платы: время, телевидение и тренировки

Гимнастика и эстудиантес будут болеть за еще одну яркую классику Ла-Платы на седьмом дате Кубка Ла Лиги. Обе команды столкнутся с очень разными подарками, так как Лобо происходит от поражения Ривер Плейт и срочно нужно добавить до трех (он не делает четыре игры), чтобы мечтать о квалификации на следующий этап конкурса, в то время как Лев, несмотря на свой последний поражение от «Бока», ведущий марш в своей области и в середине недели удалось квалифицироваться в групповой этап Кубка Либертадорес.

Пипо Горосито планирует внести изменения во все линии, чтобы восстановиться после тяжелого 0-4, который он перенес в «Монументале». Первым из них станет уругвайский Брахиан Алеман, который вернется в собственность после завершения даты приостановления. Кроме того, несовершеннолетний Гильермо Энрике мог войти вместо Франсиско Джерометты.

Остальная часть базовой линии сохранится за Моралесом и Фраттой из центральных защитников, Колацо в качестве вингера, хотя тренер старался с Германом Гиффри. В середине парагваец Рамон Соса и колумбиец Йохан Карбонеро будут размещены группами, в то время как Алеман будет дабл 5 с Нери Лейесом в качестве его партнера. Затем тренер попытался сделать двойную подсказку, и Франко Солдано присоединился к Кристиану Таррагоне.

Со своей стороны, россиянин Зелински также анализирует варианты в Estudiantes de La Plata из-за серии встреч. На данный момент тренер не сможет рассчитывать на Мауро Боселли, который в поражении от «Бока Хуниорс» получил травму левой лодыжки, и ожидает эволюции некоторых футболистов, таких как колумбиец Нельсон Деосса, который уже смог вернуться из Чили после положительного заражения коронавирусом.

На этот матч доступен Леандро Диас (против «Эвертона» он не играл, потому что был отстранен в Кубке), и он наверняка составит атакующий дуэт с рионегрино Густаво Дель Пре, который играл вчера после того, как несколько дней был поражен сильным грипповым состоянием. Один из вопросов заключается в том, сохранит ли тренер линию из трех центральных защитников, которые очень хорошо работали в двух матчах за «Либертадорес» против «Эвертона».

Другим вариантом может быть возвращение в линию из четырех, при этом Зелински должен выбрать двух из трех защитников, а Мануэль Кастро будет играть за одну сторону, а Пеллегрини - за другую, а Дель Прете и Диас лидируют.

Вероятные образования:

Гимнастика: Родриго Рей; Гильермо Энрике, Леонардо Моралес, Гильермо Фратта, Николас Колацо; Рамон Соса, Брахиан Алеман, Нери Лейес, Йохан Карбонеро; Франко Солдано и Кристиан Таррагона. DT: Нестор Горосито.

Студенты: Мариано Андухар; Агустин Рохель, Эсекьель Муньос, Фабиан Ногера; Леонардо Годой, Хорхе Родригес, Фернандо Зуки, Эммануэль Мас; Матиас Пеллегрини, Густаво дель Прете и Леандро Диас. DT: Ричард Зелински.

Арбитр: Сильвио Трукко.

Стадион: Хуан Кармело Зерильо.

Хора: 16:15.

ТВ: Фокс Спортс Премиум.

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