Гвидо Беллидо: «Они мечтают освободить Педро Кастильо, и если осмелятся, это станет их могилой»

Гвидо Беллидо ответил тем, кто пытается освободить президента Педро Кастильо, и не колеблясь атаковал противников, которые «мечтают» снять главу штат от должности. Эти заявления были сделаны во время закрытия Первого совещания муниципального содружества Перу.

«Они мечтают освободить Педро Кастильо. Они не смогут этого сделать, и мы четко заявляем, что если они осмелятся, это станет их могилой, потому что они могут подумать, что из-за того, что у них есть голоса или они могут купить конгрессмена, на этом все закончится. Нет, народ, страна и мир поймут, что есть до и после президента», - сказал он.

Он также упомянул, что они расставляют ловушки, посылая таких людей, как Карелим Лопес, втягивать их в коррупционные акты.

«Они расставляли ловушки, они хотят окружить, они посылают своего Карелима Лопеса искать какие-то лазейки, хотеть запятнать президента, это правительство, но они не смогут», - сказал он во время церемонии закрытия первой встречи с властями муниципального содружества в Кальке, Куско .

«Они приводят международного джем-журналиста, несчастного человека, который не осмеливается конфликтовать со своими родителями, чтобы захотеть плохо обращаться с президентом Республики. У него будет время, время, чтобы он также взял интервью у других людей, которые должны быть привлечены к ответственности, потому что я не думаю, что для него было свободно преследовать, говорить, что он когда-либо планировал отказаться от территориального моря. Какие такие негодяи», - добавил он, имея в виду интервью, которое Фернандо дель Ринкон из CNN en Español сделал Педро Кастильо в январе этого года.

Напомним, что 28 марта на пленарном заседании Конгресса будет обсуждаться предложение о вакансии президента из-за постоянной моральной недееспособности в отношении президента Педро Кастильо. В ходе этой сессии глава государства может осуществить свое право на защиту лично или через адвоката.

«Я хочу еще раз заявить о политической поддержке в Конгрессе, мы будем решительно реагировать на масштабы политических преследований. Мы в состоянии дебатировать и двигать страну вперед перед лицом многолетней коррупции, которая произошла», - сказал он.

Со своей стороны, председатель Совета министров Анибал Торрес выступил в эту пятницу на оппозиционных местах, которые приводят к вакансии против президента Педро Кастильо.

«Те, кто проиграл на этих выборах, не хотят признавать правительство (Педро) Кастильо и стремятся опустошить его любой ценой, днем и ночью. Мы видим, как какой-то конгрессмен выходит и говорит только о вакансии», — заявил глава PCM из региона Куско.

ПЕДРО КАСТИЛЬО ОБЪЯВЛЯЕТ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 26 МАРТА

Президент Республики Педро Кастильо объявил, что созовет Национальное согласие на сессию в субботу, 26 марта . В заявлении глава государства попросил провести такую встречу всего за два дня до того, как Конгресс Республики обсудит выдвинутое против него предложение о вакансии.

«Я объявляю из этого пространства, что в субботу, 26 марта, мы проведем Национальное согласие, ассамблею Национального согласия, и вы дисциплинированно, упорядоченно и органично приглашены к участию», - сказал он на церемонии закрытия встречи с муниципальными содружествами в Куско.

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